香氣危機丨新人返工第一日太香　同事聞20分鐘即頭暈求醫　揭元兇竟是1日常用品

【柔順劑／衣物柔順劑／香味／香氣／過敏／化學過敏／敏感】不少人洗衫時都喜歡使用衣物柔順劑，但原來太香都可以使人不適。近日有網民便分享，公司有一位新同事入職第一天所發生的駭人事件，指對方當日衣物上散發一股濃烈的柔順劑味道，即便把辦公室的窗戶全開，氣味仍無法散去，自己大約20分鐘後，竟開始感覺頭暈發麻。

最新影片:

有關帖文於「魚漿夫婦」社交平台轉發，網民於文中指是次發麻和頭暈的症狀是自己第一次感受到:

今天有位同事開始來公司上班了，但身上的柔軟精味道實在太濃了。即使把窗戶全開，整個辦公室還是充滿了那股味道。大約20分鐘後，我開始感到發麻和頭暈，這樣的症狀還是第一次。

該名網民指由於十分不適，自己最終需請假求醫，醫生則表示懷疑網民是香味過敏，亦即日本常形容的「香味公害」，又叫做「香害」。網民補充指，從今年開始自己就沒用柔順劑了，又寄予他人:

有些人對於柔順劑不是很習慣，所以要多多體諒別人！

日本有機構曾於2019年12月至2020年3月期間，進行一項關於帶香氣產品造成健康損害問題的公開問卷調查，共收到9332份回應。超過8成受訪者便指柔順劑是引發「香害」的第一名，其次才是帶香氣的洗衣劑及香水。而調查中，有多達7,000人回答，曾因為氣味而「感到身體不適」。

更多相關報道: 消委會洗衣粉｜15款平靚正洗衣珠+洗衣粉+洗衣液 一款表現最佳每次洗衫只需$1

同場加映: 14款衣物柔順劑大比拼





























HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5