胃痛煎熬丨23歲男子受胃酸倒流折磨2年　公開戒口餐單半年瘦22磅卻現1症狀疑似惡化

【胃痛／胃炎／腹痛／戒口／嘔吐／胃酸倒流／胃酸過多】胃痛不僅是身體上的折磨，更加會影響生活質素。內地一名男子飽受胃病折磨，嚴重時更是完全吃不下東西，一吃就嘔。後來他決心戒口，自訂「超乏味」戒口原則，胃痛問題後來真的改善了，但同時亦萌生第二個問題……

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該名23歲內地男生在內地社交平台「小紅書」發文，指自己過去兩年一直飽受胃病困擾，有胃酸倒流和胃酸分泌過多的問題，導致他經常嘔吐，一吃飽就會吐，加上胃痛、胃抽筋等問題不時出現。平日一定要保持清淡飲食，偶爾一次嘴饞，放縱自己吃炸雞，腸胃就會抵受不了，猛然嘔吐。

折磨我快兩年了！

公開6大戒口原則 自嘲：人生乏味

因為消化不良的問題，他怕從此下去會罹癌，故此開始嚴格養胃的飲食控制，堅決戒口。他公開自己戒口6大原則如下：

分量少

拒絕高油鹽糖重口味

戒辣

戒零食（除了正餐以外，其他都是零食）

糖都唔可以食

口渴

不少網民皆認為，此飲食習慣非常苛刻，他亦笑指自己「人生索然無味，但你的胃會為你多活一陣子」：

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帖文下有不少網民留言好奇改變飲食習慣後，對他的腸胃健康有沒有改善。他指，胃痛的確減少了很多，而且胃酸倒流的問題亦有改善，惟最近開始出現腹痛。但他自我感覺良好，覺得病情有改善。

腹痛可能是胃炎引致 急性vs慢性成因大不同

本港腸胃肝臟專科醫生畢耀權過往曾表示，胃炎即是指胃黏膜有炎症，有急性和慢性之分，患者常見症狀包括︰上腹部疼痛、噁心和消化不良。他補充，單靠病徵很難分辨，主要以時間劃分，急性胃炎大約只會維持1至2個月，慢性胃炎一般維持半年或以上。急性和慢性胃炎病徵相似，患者通常會上腹疼痛、噁心、有燒灼感、胃部不適等。急性胃炎也有機會出現於過濾性病毒引致的腸胃炎中，當然病徵除了胃部不適外，還有下痢、腹痛等現象。暴飲暴食、喝酒過多刺激到胃壁黏膜物，就有機會引起急性胃炎。

而慢性胃炎大多是由胃黏膜上的幽門螺旋菌所致。畢耀權表示，幽門螺旋菌只存在於人體胃內，感染後可以完全沒有病徵，有研究指約50%居住在東亞地區︰包括中、日、韓的人有幽門螺旋菌，很多人是年輕時感染，年紀大才發病。

9大腹痛位置大不同+6種腹痛警號

腹痛成因是甚麼？復旦大學附屬中山醫院急診科主任杜施霖醫生及湖南省人民醫院肛腸外科副主任肖志剛醫生曾透過內媒訪問時指出，腹痛成因可以有很多，有些並非吃止痛藥就能夠解決。而腹部不同位置出現痛楚亦代表不同腸胃問題：

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當以下6種腹痛出現時，最好立刻求醫：

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養胃6大食材

胃不好的人應該如何調節飲食？本港營養師張展鵬曾透過本報表示，飲食上除了要細嚼慢嚥外，腸胃不好時，飲食以溫和為最高原則，必須避免刺激和油膩的食物，烹調方法以蒸、煮為佳。此外，針對各種不適症狀，遵守不同的飲食宜忌，可加速胃部復元。平時要避免酗酒、咖啡、茶、辛辣等刺激性食物。避免過分進食粗纖維食物，以免下肚後摩擦脆弱胃壁，使傷口更難癒合。空腹時也不要喝可樂等碳酸飲料。他推薦了6種食材，既美味又有養胃效果。

1.椰菜

椰菜富含膳食纖維、礦物質及維他命C，營養價值十分高，更重要的是，高麗菜當中有維他命K1和維他命U，含有抗潰瘍因子，可修復體內受傷組織，可保護胃腸黏膜，經常食用可減少胃部不適，打椰菜汁飲用也是好方法。

2.南瓜

南瓜含大量果膠，可保護胃壁，減少潰瘍。南瓜皮不好消化，食用時最好去皮。

3.木瓜

木瓜含木瓜酵素，有助於分解並加速蛋白質吸收，可緩解消化不良和胃炎，然而不建議空腹食用。

4.淮山

淮山能健脾胃、益腎氣、促進消化吸收，對胃壁有修護功效，還能促進食慾，胃部長期不適導致食慾不振的患者可多吃。

5.薑

薑可以促進血液循環，可緩解天氣寒冷造成的胃痛；而生薑在中藥中也用以治療噁心、嘔吐，對胃病患者很有助益。特別留意胃潰瘍和胃食道逆流患者要少食。

6.秋葵

秋葵含多種營養成分，果實間有果膠和糖類組成的黏液，可保護胃壁，還可促進腸胃蠕動、防止便秘，是健胃潤腸食材。

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