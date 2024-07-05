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北上親子遊｜WeChat Pay HK推3大北上優惠　乘車券+免費電話卡+充值再送¥100【附領取教學】

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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WeChat Pay HK推3大北上優惠，即睇詳情！

【北上攻略/北上優惠/北上消費/免費電話卡/深圳優惠/WeChat Pay HK】不少人回內地都會使用WeChat Pay搭車購物，近日WeChat Pay拓展乘車業務至28個內地城市，並送出總值HK$8的內地交通優惠券，同時更可領取免費電話卡及充¥100送¥100優惠，北上消費的大家不要錯過！

北上消費｜WeChat Pay推內地交通優惠券

暑假到來，相信不少人都會北上親子遊，日前WeChat Pay將乘車服務擴展，支援內地28個城市，包括北京、上海、廣州、深圳、惠州、江門等。乘車時，只要掃WeChat Pay HK的二維碼即可出入閘，非常方便。另外，WeChat Pay APP現更推出內地乘車優惠，簡單4步即可領總值$8的內地交通優惠券！

1. 在WeChat App主頁點擊「服務」
2. 選擇「跨境遊」
3. 在「熱門商戶優惠」中，選擇內地乘車優惠
4. 點擊「領取」以獲得優惠

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北上消費｜送免費電話卡及充值優惠

除了內地乘車優惠外，WeChat Pay APP內更可領取免費電話卡及充¥100送¥100優惠，領取方法如下：

1. 在「服務」中，選擇「優惠專區」
2. 選擇「內地優惠」
3. 領取優惠

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