有違公德｜涉8次偷拍裙底被控8罪　美籍男教師准保釋7.25再訊

▲ 涉8次偷拍裙底被控8罪，美籍男教師准保釋7.25再訊。（資料圖片）

50歲美籍男教師涉於2021年8月，兩星期間在旺角及銅鑼灣等地方偷拍8名女子裙底，被控8項作出有違公德的行為，今（4日）被押解至東區裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，辯方申請押後及保釋獲批，裁判官將案件押後至7月25日再訊，以待被告索取法律意見。被告准以5,000元保釋候訊。

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美國籍被告THORNTON Jerry Leroy（50歲），報稱教師，被控8項作出有違公德的行為罪。控罪指，被告於2021年8月9日至24日，分別8次於太古城中心、旺角某處、馬頭角某處、新城市廣場、銅鑼灣某處，以及銅鑼灣港鐵站，作出性質猥褻，淫褻及令人憎惡的有違公德的行為，即拍攝了X一小部分的裙和腳部，以及7名不知名女子的裙底照片。

被告暫時毋須答辯，辯方申請押後，以待被告索取法律意見，另有保釋申請。控方不反對保釋，裁判官將案件押後至7月25日再訊，被告准以5,000元保釋，其間不得離港，不准接觸受害人，每周須到警署報到1次。

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記者：梁錦麟