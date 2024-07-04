親子STEAM︱都大家長教育計劃舉辦芬蘭式親子STEAM遊戲體驗　元朗江夏圍村建3米高巨型穹頂

▲ 經過博愛江夏圍村的小朋友及都大LiPACE幼兒教育高級文憑課程師生的努力，花了近2小時成功建成3米巨型穹頂。

香港都會大學李嘉誠專業進修學院上星期六（6月29日）於博愛江夏圍村舉辦了芬蘭式親子STEAM遊戲體驗，活動由都大幼教師生及芬蘭幼教專家Dr. Kristof Fenyvesi帶領村內家長及其子女攜手製作一個三米高的巨型穹頂。是次活動邀得都大校董會主席黃天祥博士工程師蒞臨致辭，並與學院院長曾德源博士及博愛江夏圍村家庭發展中心高級服務經理（註冊社工）文怡樂女士一同見證活動的成功舉行。

是次活動的舉辦，象徵著都大的家長教育計劃正式進入新的階段。

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自2023年開始，都大積極透過不同的渠道推行地區性親子教育工作，當中包括透過「自在人生自學計劃」開辦與家長教育有關課程，以及舉辦不同主題的親子教育講座。活動除涵蓋一般育兒知識外，亦針對基層家庭推出貼合他們實際需要的教育活動，包括與香港社區組織協會（SoCO）合作，於深水埗區開辦家長教育課程，以及與博愛醫院合作，在過渡性房屋 — 博愛江夏圍村，舉辦一系列針對性的家長教育講座。截至六月為止，都大舉辦的家長教育課程及講座，已惠及超過1,600人，當中接近四分之一的參加者為基層巿民。計劃亦邀請了約50位參加者進行深入調查，調查發現，約九成參與過活動的受訪者表示從活動中學到正面的親子技巧（86%），及提升了與子女相處的信心（88%）。由此可見，計劃的第一階段成效令人鼓舞。

▲ 參與是次芬蘭式親子STEAM遊戲體驗的都大LiPACE師生及博愛江夏圍村的家長和小朋友在活動上合照。

踏入計劃的第二階段，都大在原有的課程及講座之上，將家長教育計劃提升至另一層次。透過讓家長與子女共同參與芬蘭式STEAM遊戲活動，一方面幫助家長認識各個學科的發展空間，擴闊他們在思考子女生涯規劃時的視野；另一方面讓參與的兒童在遊戲中學習如何與他人合作及解難，並透過遊戲協助他們的社交情緒發展。

▲ 博愛江夏圍村的小朋友通過「芬蘭式親子STEAM 遊戲體驗」工作坊，學習與他人合作，解決問題，訓練社交技巧。

本身為工程師的黃天祥博士在致辭時提到：「本人有份參與博愛江夏圍村的興建，今日有幸與各位居住在這裏的家長及小朋友見面，並得知你們在這個社區生活得愉快，我感到非常高興與欣慰。今日各位參與建造穹頂的小朋友，說不定當中有一部分人將來會成為工程師、建築師，為社會建造更多的建設，幫助更多有需要的人。」

▲ 博愛江夏圍村的小朋友通過「芬蘭式親子STEAM 遊戲體驗」工作坊，學習與他人合作，解決問題，訓練社交技巧。

他指出整個家長教育計劃非常有意義且成效顯著，都大會繼續推展下去，以惠及更多基層家庭，令他們的子女可以健康成長，增加上流的機會。

▲ 都大校董會主席黃天祥博士工程師（右四）、都大李嘉誠專業進修學院院長曾德源博士（左三）及芬蘭幼教專家Kristof Fenyvesi博士（右三）

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