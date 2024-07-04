IQ排名｜2024全球智商榜出爐香港排名第8　台灣入3甲最聰明國家是？

▲ 2024年全球智商（IQ）排名中，香港排全球第8名，IQ平均達109.9，勝於排在第27名的新加坡。

芬蘭智力測驗機構Wiqtcom早前公布2024年全球智商（IQ）排名，在109個國家或地區中，全球前10位，有5個國家來自亞洲，日本更是全球世一，IQ平均高達112.3，蟬聯最聰明之都。而香港則排名第8，IQ平均達109.9，稍遜排第3及第5的台灣和南韓。

Wiqtcom自2019年起透過全球智商測驗，對逾百個國家的人進行智力測驗，並以排名公布各國平均智商水準。2024全球智商（IQ）結果顯示，日本人IQ平均值為112.30，蟬聯第1，較全球平均值99.64高逾12分。

排名第2至第10依次為匈牙利（111.28）、台灣（111.20）、意大利（110.82）、南韓（110.80）、塞爾維亞（110.76）、伊朗（110.26）、香港（109.90）、芬蘭（109.72）、越南（108.79）。

香港跟去年一樣排名不變，維持第8，IQ平均達109.9，較去年105.37稍遜排第3及第5的台灣和南韓，但勝於排在第27名的新加坡（104.03）。

全球IQ排名前10個國家或地區（平均智商）

1. 日本（112.30）

2. 匈牙利（111.28）

3. 台灣（111.2）

4. 意大利（110.82）

5. 南韓（110.80）

6. 塞爾維亞（110.76）

7. 伊朗（110.26）

8. 香港（109.9）

9. 芬蘭（109.72）

10. 越南（108.79）

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另外，主要已開發國家之中，德國（105.23）排第23，英國（97.63）則排第66，美國以（96.57）排第77。

全球IQ平均值為99.64，當中前46名的國家都在平均之上。墊底的第109名的是莫桑比克，全國IQ平均值為90.06，比全球平均值低9.58分。

主辦機構表示，上述結果僅反映有參與測驗者的平均智商水準，各國的參與率不一，可能會影響評分結果，因此數據未必能反映各國實際平均智商。同時智商測試種類繁多，宜參考更多不同研究再比較。此外，上述測試未有包括所有地區，同時智商測試種類繁多，宜參考更多不同研究再比較。

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