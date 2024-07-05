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教評專欄︱風采中學復辦Fashion Show比賽 視藝科盛事讓學生展現非凡才華

升學教育

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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風采中學復辦Fashion Show比賽，視藝科盛事讓學生展現非凡才華

學校重視藝術教育，期望學生作多元發展，藝術氛圍濃厚。除了每年由藝術教育組主辦的「藝萃周」外，視藝科兩年一度的Fashion Show，更是萬眾期待的校園盛事。

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Fashion Show以比賽形式，要求參賽者設計能凸顯主題的服裝，從設計意念開始，畫草圖、描紙樣，然後縫製衣服。作品完成了，還得找一位模特兒，穿上新裝，在「天橋」上行「貓步」，以演繹設計者的心思。在模特兒表演時，設計者需以精簡的話語向觀眾說明設計意念 ------ 三個環節，環環相扣，考驗創意、實踐、解難及表達能力，殊不簡單。

 回顧歷年Fashion Show主題 ------神話傳說、海洋物語、幻彩伊甸園、香港印象、穿梭自然宇宙間、躍動藝術風等，在在呈現色彩斑斕、引發創作意念的畫面。可惜，這樣有意義的活動却因疫情暫緩了。

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盼望著-------濶別整整6年的Fashion Show終於在今年5月捲土重來，是年主題為「新與舊的對話」。為讓同學有更好的預備，老師引入校外資源，參加賽馬會「傳．創」非遺教育計劃的長衫、陶塑工作坊，讓同學學習縫製衣服及設計道具。參賽者從設計構念，經多次修訂，到完成作品，跨越數月，對恒毅力是一大挑戰。

終於，5月中旬的一個午後，在新搭建的表演台上，Fashion Show隆重揭幕。閃爍的燈光中，一個個型格模特兒華麗登場，每一件服裝都配以別致的名字-----京劇魅影、冰川上的綻放、海洋悲歌、猩紅奏章、夢與烏托邦、紅燒獅子頭…..新穎貼題，引來聯翩浮想。模特兒隨著音樂節拍走著台步，或嫻靜優雅，或高冷絕豔，或活潑靈動……無論昂首濶步，還是定格造型，皆展現自信一面，令人拍案。

為增添氣氛，藝術組老師邀請我及副校長參與壓軸表演，為表支持，我們樂意參與。表演環節，我們分別穿上漢服、旗袍、韓服及懷舊等服飾亮相，與眾同樂，結果歡呼聲雷動，為活動掀起高潮。

在熱烈的氣氛中，Fashion Show中圓滿結束。是年因復辦而特別邀請到場觀賞的家長及校友們，對活動讚口不絕，特別欣賞學校創造的多元平台，讓每個同學都找到自己的閃亮點，展現非凡才華。

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撰文 : 教評會

欄名 : 教評經脈

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