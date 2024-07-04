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新聞之花丨孫雪祺轉轉換跑道城大當講師　宅男女神身材太出眾被上司「溫馨提示」

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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前TVB主播孫雪祺到香港城市大學媒體與傳播學院任講師。

TVB前財經主播孫雪祺在去年8月離開大台，一向身材出眾的她，在當主播時已受宅男注意，離巢後的孫雪祺更加「大解放」，比如在個人IG上分享身穿吊帶裙、著比堅尼的靚相等，大派福利益粉絲，不過日後可能會才少派福利。

現年32歲的孫雪祺畢業於上海師範大學英語系學士及香港中文大學新聞系碩士，而且畢業前曾於2012年至2013年任東方衛視實習生，之後於2015年至2017年成為亞太第一衛視記者。

新聞之花丨前TVB主播孫雪祺夢想成真登央視　Gigi性感相彈出彈入有古惑【多圖】

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孫雪祺身材太出眾

在2018年，孫雪祺正式加入TVB成為財經記者，先後主持《普通話新聞報道》、《普通話財經消息》、《普通話天氣報告》、《交易直播室》及《財經演義》等節目，因甜美臉孔及驕人上圍，成功俘虜網民的心。

不過，她也曾表示，當時仍然在TVB任主播時被公司「提點」，指其身材較突出，分享照片時需要注意。不過離開TVB後，她進軍KOL界及當司儀後在社交平台大派福利。

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轉換跑道城大當講師

但在前日（7月2日）孫雪祺宣布有新工作，寫道：「TVB主持人辭職後，我在香港城市大學教新聞了，曾經在TVB當記者兼主持人的我，如今在香港城市大學媒體與傳播學院擔任講師啦！」

轉換跑道的孫雪祺更約定同學仔在9月開學時見，此消息一出，令大批網民留言恭賀外，同時表示想上堂，可是同時也有網民擔心，孫雪祺當上講師後會否為形象不再派福利。

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