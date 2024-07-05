  • 31°C
香港時間 : 2024705日 (五) 19:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

恐怖公園｜大埔海濱公園現「冥婚場地」　詭異花轎嚇壞街坊：想起鬼新娘

休閒消費

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

大埔海濱公園驚現「冥婚場地」，詭異新娘花轎嚇壞街坊。

農曆七月未至，大埔海濱公園駭然驚現新娘迎婚花轎！近日有網民分享，在大埔海濱公園閒逛之際竟發現一座古代的迎婚花轎，旁邊位置掛有多盏紅燈籠、寫有「百年好合」的對聯及「囍」字等祝賀揮春，令人毛骨悚然。

最新影片：

TOPick一分鐘
北上親子遊｜高鐵6小時直達湘西　芙蓉古鎮+鳳凰古城citywalk

近日有網民透過Facebook群組「大埔 TAI PO」分享，自己在入夜後途徑大埔海濱公園時拍下氣氛陰森恐怖的新娘花轎，引起迴響。該組中式新娘花轎裝飾設置於大埔海濱公園昆蟲館附近的園圃內，除了中式花轎，旁邊還有高掛的紅燈籠裝飾，又在石桌上放有花生、紅棗等婚嫁小食，附近更設有一個紅色的縷空拱門，並貼上寫有「鴛鴦比翼成佳偶 龍鳳呈祥締良緣」、橫幅寫了「百年好合」的婚賀對聯，引起區內街坊熱話。

點擊圖片放大
+7
+6

網民：放新娘潭更合適

照片引起網民紛紛留言諷刺花轎裝置，「十足像冥婚場地」、「放新娘潭會不會更合適」，亦有網民分享自己拍攝的照片，直言「當晚落大雨行雷閃電走過去影，氣氛更詭異」。

點擊圖片放大
+7
+6

康文署：傳達中華文化成家立業意涵

康文署指，大埔海濱公園現時展出以婚嫁概念設計、名為「囍迎花燭結良緣」的園圃，是今年3月在維多利亞公園舉行的「2024年香港花卉展覽」的「十八區特色園圃」的其中一個展覽作品，意思為傳達中華文化中成家立業、枝繁葉茂的意涵。花卉展覽結束後，署方安排展品在各區的公園或康樂場地內展出至7月初，供市民繼續觀賞及與花轎拍照的打卡點，以達致「綠色花展，全城共享」的目標。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

奇觀設計｜中環充氣世界5大奇觀被批似墳場　網民笑白色設計配合七月鬼門開
今日 14:42
奇觀設計｜中環充氣世界5大奇觀被批似墳場　網民笑白色設計配合七月鬼門開
鄰里關係︱上水公屋驚現4紅衣女照恐怖走廊街坊一步一驚心　房署採取1措施處理
10:57 2024/07/03
鄰里關係︱上水公屋驚現4紅衣女照恐怖走廊街坊一步一驚心　房署採取1措施處理
鄰里關係︱樓上清晨6時剁肉劈骨苦主寫降書兼送「厚禮」　幽默大方獲網民激讚：好有文化修養
13:01 2024/06/26
鄰里關係︱樓上清晨6時剁肉劈骨苦主寫降書兼送「厚禮」　幽默大方獲網民激讚：好有文化修養

你可能感興趣

奇觀設計｜中環充氣世界5大奇觀被批似墳場　網民笑白色設計配合七月鬼門開
今日 14:42
奇觀設計｜中環充氣世界5大奇觀被批似墳場　網民笑白色設計配合七月鬼門開
鄰里關係︱上水公屋驚現4紅衣女照恐怖走廊街坊一步一驚心　房署採取1措施處理
10:57 2024/07/03
鄰里關係︱上水公屋驚現4紅衣女照恐怖走廊街坊一步一驚心　房署採取1措施處理
鄰里關係︱樓上清晨6時剁肉劈骨苦主寫降書兼送「厚禮」　幽默大方獲網民激讚：好有文化修養
13:01 2024/06/26
鄰里關係︱樓上清晨6時剁肉劈骨苦主寫降書兼送「厚禮」　幽默大方獲網民激讚：好有文化修養
好去處 公園 網絡熱話 大埔海濱公園 香港花卉展 康文署 文娛藝術 展覽 Facebook 大埔

最高瀏覽

急症室最長等候時間（07月05日 時間16:05）
急症室最長等候時間（07月05日 時間16:05）
升呢人母丨陳彥行疑被20年好友爆圈外老公身份　行姐：人生又上了一堂課
升呢人母丨陳彥行疑被20年好友爆圈外老公身份　行姐：人生又上了一堂課
食用安全｜內地奸商疑用「福壽螺」冒充田螺　一隻福壽螺含6000條寄生蟲可致癱瘓死亡
食用安全｜內地奸商疑用「福壽螺」冒充田螺　一隻福壽螺含6000條寄生蟲可致癱瘓死亡
IQ排名｜2024全球智商榜出爐香港排名第8　台灣入3甲最聰明國家是？
IQ排名｜2024全球智商榜出爐香港排名第8　台灣入3甲最聰明國家是？