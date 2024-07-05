恐怖公園｜大埔海濱公園現「冥婚場地」　詭異花轎嚇壞街坊：想起鬼新娘

▲ 大埔海濱公園驚現「冥婚場地」，詭異新娘花轎嚇壞街坊。

農曆七月未至，大埔海濱公園駭然驚現新娘迎婚花轎！近日有網民分享，在大埔海濱公園閒逛之際竟發現一座古代的迎婚花轎，旁邊位置掛有多盏紅燈籠、寫有「百年好合」的對聯及「囍」字等祝賀揮春，令人毛骨悚然。

最新影片：

近日有網民透過Facebook群組「大埔 TAI PO」分享，自己在入夜後途徑大埔海濱公園時拍下氣氛陰森恐怖的新娘花轎，引起迴響。該組中式新娘花轎裝飾設置於大埔海濱公園昆蟲館附近的園圃內，除了中式花轎，旁邊還有高掛的紅燈籠裝飾，又在石桌上放有花生、紅棗等婚嫁小食，附近更設有一個紅色的縷空拱門，並貼上寫有「鴛鴦比翼成佳偶 龍鳳呈祥締良緣」、橫幅寫了「百年好合」的婚賀對聯，引起區內街坊熱話。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

網民：放新娘潭更合適

照片引起網民紛紛留言諷刺花轎裝置，「十足像冥婚場地」、「放新娘潭會不會更合適」，亦有網民分享自己拍攝的照片，直言「當晚落大雨行雷閃電走過去影，氣氛更詭異」。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

康文署：傳達中華文化成家立業意涵

康文署指，大埔海濱公園現時展出以婚嫁概念設計、名為「囍迎花燭結良緣」的園圃，是今年3月在維多利亞公園舉行的「2024年香港花卉展覽」的「十八區特色園圃」的其中一個展覽作品，意思為傳達中華文化中成家立業、枝繁葉茂的意涵。花卉展覽結束後，署方安排展品在各區的公園或康樂場地內展出至7月初，供市民繼續觀賞及與花轎拍照的打卡點，以達致「綠色花展，全城共享」的目標。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】