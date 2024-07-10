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反黑英雄 | 張馳豪因「想得太多」成障礙　Aska親揭與弟弟之間存有遺憾

娛樂

撰文： 陳淑霖

發布時間： 40 分鐘前

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有份參演劇集《反黑英雄》的張馳豪（Aska）接受TOPick專訪，談工作、成長、兄弟情！

TVB選秀節目《聲夢傳奇》出身的張馳豪（Aska），是熱愛唱歌與運動的高大男生，更被「話題女王」吳若希笑言想收做契仔，足見其吸引程度！

入行2年多的他只是在這場演藝持久戰的開端，他早前接受TOPick專訪時，依然是有自己想法、堅守方向，並會自我檢視，希望做好每一小步！

反黑英雄丨鄧智堅為演活角色細節做到足　油啡棚牙演道友入型入格

張馳豪因「想得太多」成障礙

Aska過往曾演出《青春本我》、《美麗戰場》等劇集，來到《反黑英雄》，他飾演警察機動部隊警員李耀政，與視帝陳山聰、張頴康等前輩有合作機會，他坦言在拍攝期間看到他們改劇本已獲益良多。

角色是初出茅廬的新鮮人，他形容李耀政是單純、天真、充滿正義感、很想成為警察為社會貢獻的人，看事情時更是非黑即白。他坦言自己與阿正是相反，「我本身是會想著很多事，又會顧慮很多潛在的問題，有時反而會阻礙著自己、為自己幻想出不同的框架。想得多、想得簡單，各有優點、缺點，我現時就慢慢在兩者之間取平衡。」

想得太多成了Aska的負累，他舉例說：「我以往覺得自己手腳不協調而不能跳舞，現時就挑戰自己，因為我覺得懂得跳舞的人是很有型，也可幫助舞台上不同的肢體語言、增強自信。」

《反黑英雄》（劇照）

想進軍影壇發展

Aska入行後工作機會不斷，唱歌、拍劇之外，也參與過綜藝節目、開音樂會，他直言有很多範疇也想嘗試：「其實我都算是經驗尚淺，什麼都碰過一下，希望可以鞏固到自己的一些知識，譬如音樂方面就想繼續寫歌，演戲方面就想嘗試反派角色或背景有深度的，也希望有機會參演電影。」

電視劇陪著不少人成長，《學警狙擊》中的Laughing哥（謝天華飾）、卓Sir（苗僑偉飾）就令Aska印象甚深，他興奮地說：「我覺得三哥很有型，他只是一個微笑就令人覺得有事要發生。我在現時有幸遇見他們，也變成了小粉絲。」

他又向粉絲們預告，他指：「身材我會保持著，但不是每一首歌都要以它焦點，只是上一首歌《Dirty Rhythm》的題材相關。」

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Aska原來識呢一樣嘢

Aska向來予人陽光大男孩的感覺，他自求學時期已是運動狂，他曾如數家珍地說：「我有玩籃球、足球、排球、沙灘排球、羽毛球、乒乓球、欖球、跳高、長跑、短跑、賽艇，玩太多運動項目了。」

Aska享受團體運動帶來的熱血，但都有獨自靜下來獨處的時候，說起這個鮮為人知的興趣時，他相當興奮，並說：「我會調酒，玩一些不同的組合。我以往在美國很容易就會買到一些調酒的原材料，那時沒有什麼事做就去玩，有時候混合菊花茶去試一下。」

Aska熱愛運動。（IG圖片）

孖住爆肌弟弟闖娛圈？

Aska的弟弟張馳杰（Oliver）是《2023年度全球先生競選》亞軍得主，身材健碩兼有陽光笑容，擁有著男神Package，似乎可以與哥哥Aska一同在演藝圈發展？

Aska回應指弟弟對入行興趣不大，稱對方是任職PT（Personal Trainer健身教練）、模特兒工作，並透露弟弟接下來將會參加健美比賽。

現時流行十六型人格（MBTI）測驗，Aska親證自己是「I人」，即是個性是內斂，並笑指弟弟與他相反，正是性格外向的「E人」，他說：「我們兩個的樣子、性格也不是很相似。我們與新認識的朋友外出時，如果我們不說明關係，他們就不會知道我們是兄弟，只以為我們是關係很好的朋友。」

兩兄弟在興趣上同中有異，各自都有朝著目標衝過去的決心，或許這就是從運動過程中養成呢！

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Aska與弟弟存有遺憾

Aska與弟弟由小學一年級開始已就讀寄宿學校，後來分別赴外國升學，他回想：「家人之間溝通其實不多的，我們的關係就很禮貌性的，如：請對方幫忙拿一張紙巾，會向對方說：『唔該晒』，在普通人眼中是會有一點奇怪。」幸好，現時兩兄弟的關係變好，會願意敞開心扉說一些心事。

Aska感慨地說：「我們都覺得有一些遺憾，就是溝通沒有正常的兄弟那麼多。我們也很愛、尊重彼此，所以我們現在是嘗試多作溝通。大家都是男人，都會選擇自己解決問題，不想麻煩別人。」

他笑言爸爸會「八卦」兩兄弟的感情生活，不過他指自己暫時也沒有心儀對象，故不用爸爸過目一番。他稱爸爸未有向兩兄弟「催婚」：「他在這一方面是很自由，他又不急著抱孫，並稱不會照顧孫兒。」

張馳豪（越玲瓏 攝）

爸爸難得現身睇騷　Aska因一事受感動

在今年5月，Aska、林智樂（Felix）和潘靜文（Sherman）攜手演出《音樂出沒 First Jump》音樂會，Aska父母當日也有到場欣賞愛兒的演出，原來當日是張爸爸難得地睇騷，Aska解釋道：「爸爸接受不到喇叭很嘈吵，他的心臟不是很好，會覺得不舒服。」

父母現身欣賞自己的演出，Aska感到開心又奇妙，他回味地說：「我可以很清楚看到他們的樣子，他們是替我高興、感到自豪，那份笑容是不能扮出來。我重看當晚的相片，發現他們在撃掌環節中的笑容，是真心地替我高興，我也深受感動。」

他感恩父母會支持他所喜歡的工作，也不一定是要賺大錢，並說：「是維持到自己的生計就可以。」

尚有不足一年就達30歲的他，許下的演藝目標與否也好，但至少也可成為令家人、粉絲感自豪的Aska！

場地提供：The AIR (The ONE)

髮型: Hugo Poon @PRIVATE i salon

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