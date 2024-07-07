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愛妻號丨羅孝勇澳洲進修做脊醫為目標　抽空返港為老婆王丹妮慶生

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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羅孝勇真係「愛妻天花板」！

王丹妮（Louise）跟羅孝勇（Sheldon）去年12月於澳洲補辦婚禮，羅孝勇愛屋及烏，視繼女如己出，過著幸福的三人行生活。

正在澳洲修讀脊醫的羅孝勇未有忽略家庭，昨日王丹妮迎來34歲生日，他特意返港陪老婆慶祝，見王丹妮於社交網晒出照片，羅孝勇跟王丹妮於甚有情調的餐廳下慶生，二人大擦生蠔，之後返家跟阿囡Affa一齊切生日蛋糕，又Sweet又溫韾！

星二代丨王丹妮少女時代為運動健將　愛女Affa盡得靚基因田徑賽奪金

快閃日本慶祝生日

此外，羅孝勇為王丹妮炮製生日快閃之旅，一家三口跟朋友往日本旅行，王丹妮弟享旅遊照兼寫道

早幾日突如其來成功組成的快閃trip
2日內個個好似變咗黑洞咁無限進食so crazy lol
身心靈得到釋放同安慰過後，個人又回復動力，返黎香港又可以繼續努力衝了
謝謝你們的surprise early B-day Cake 在心中
 

羅孝勇留言：「Happy Bday my loveee」，而王丹妮以心心emoji回覆，隔空放閃！

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王丹妮羅孝勇澳洲補辦婚禮感動流淚　Louise大讚丈夫：超過100分的好爸爸【多圖】

羅孝勇赴澳進修：只要肯努力永遠唔會遲

王丹妮憑電影《梅艷芳》而廣為人識，老婆事業上有所突破，身為老公的羅孝勇亦好上進，決心轉型做脊醫，2022年赴澳洲修讀脊醫學士學位課程。

當年他上載一張獲Murdoch University取錄的截圖兼寫道：「正式開學喇！ 定立了新目標，五年後要成為脊醫！上年努力自學爭取到呢個機會再次重新讀大學，我覺得人生當中都會有不同機會去學習同進步，抱住呢個信念， 只要肯努力，永遠唔會太遲！」

另外，羅孝勇不介意做繼父，耐心照顧及教導繼女Affa，Affa亦改跟羅孝勇姓氏。羅孝勇近年不時分享「父女」相處點滴。

王丹妮曾說：「他在追求我時已經把Affa放在心上，在一起後，他也當起爸爸角色。」

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