上高原、入深山、去戰地！走遍世界邊端 「最捱得」女藝人陳貝兒笑着回應：幸好我身體夠「硬淨」

上月藝人陳貝兒（Janis）2個月內走訪7個中東國家，在聖城麥加朝覲遇51.8度高溫，差點中暑暈倒！Janis近年主持了很多深度旅遊節目，去年更蟬聯最佳女主持！她雖然出身富裕卻不怕艱辛，在節目中越過高山、攀越天梯、穿越沙漠，可算是行內公認最捱得！節目愈拍愈艱辛，她還透露同月份有另一個拍攝，這次要拉繩上山，暴雨期間深入廣西岑王老山拍攝，尋找珍貴的野生仙草，她表示過程驚險，但心情卻很興奮！

▲ 陳貝兒登上廣西第4峰——岑王老山拍攝。

大暴雨登上廣西第4高峰 尋幽探「仙草」



Janis以往的節目，拍攝過程都相當艱辛，想不到連拍廣告都要遇暴雨入深山！事緣上月Janis要在暴雨中深入國家級森林岑王老山進行拍攝，該處屬於國家級森林，人煙罕至，連正規山路也沒有！前往岑王老山路途絕不輕鬆，需要至少7個小時的車程到達廣西後，再坐數小時的車到山區。而這次Janis 的任務，是在要山林裡尋找「神秘仙草」！皆因岑王老山除了是廣西第4高峰，主峰海拔2062.5米，被稱為桂西之巔外，自2005年起被升格為國家級自然保護區，享有「中草藥倉庫」的美譽，藥用植物品種達到180多種，涵蓋20多個科，亦是著名保健界聖品——維特健靈五色靈芝的孕育之地。

▲ 岑王老山的山路相當崎嶇，有部分更需要拉繩上山，絕不輕鬆。

揭秘強身秘訣——五色靈芝



Janis認為，這次與維特健靈到深山進行拍攝可謂一拍即合︰「好多人好奇我為甚麼經常去極地拍攝，身體依然可以應付自如，其實我多年來一直有食五色靈芝，即使到高原、沙漠拍攝，都隨身攜帶！所以心底非常好奇五色靈芝的生長地，究竟是怎樣？」維特健靈正正是知道她作為五色靈芝多年用家，一直以來陪她闖極地遊世界，身體依然夠「硬淨」，因而信心滿滿邀請她到五色靈芝的產地——廣西岑王老山，進行特約廣告拍攝。

▲ Janis與靈芝專家一同尋找仙草蹤跡。

「說真的，事前絕對想像不到，這次尋找五色靈芝居然要攀山涉水、在滿布泥濘的深山拉繩上山！」Janis分享，經過這次旅程才發現原來天然靈芝生長的環境十分嚴苛，需要生長於陰暗潮濕的深山之中，與惡劣不穩定的天氣及環境搏鬥，吸收最天然直接的大地精華，才能孕育及採摘到極具藥用價值的五色靈芝。

▲ 靈芝生長於陰暗潮濕的深山之中，要尋找它的蹤影，就得攀山涉水。

執著揀最好 萬中挑一不怕艱辛



作為多年五色靈芝用家，Janis驚訝於維特健靈對挑選靈芝的嚴謹和專業！一棵優質天然靈芝非常稀有，除了獨特的生長環境，還有懂得萬中挑一揀最好。維特健靈挑選靈芝的要求亦比坊間高很多，只會選取在最優質青剛木上生長的靈芝，而且色澤、尺寸、完整度等，必須符合多個標準才會採用。精準的濕度同溫度，不可或缺。Janis驚嘆︰「難怪說一棵優質天然靈芝原來好稀有！」

Janis更指出，靈芝提煉前還會經過多項品質檢測，確保營養成分達標，才會製成五色靈芝：「正是這份執着，令我們能吸收最好的靈芝精華，給用家100%信心。」難怪Janis長年又越過高山又越過谷，身體依然能保持年輕活力，免疫力和精神都同步增強！

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維特健靈 100%純天然五色靈芝 補五臟六腑



根據《神農本草經》所記載，不同顏色的靈芝有不同功效如赤芝和紫芝能補心益氣；青芝補肝；黃芝補脾；白芝補肺；黑芝養腎，如果同時攝取五類六種靈芝，可以使五臟健康，補充人體元氣，有效提升免疫，令人更健康。更有研究顯示，「五色靈芝」中的五類六種靈芝含多種有益微量元素，可以有效增強免疫力，讓身體儲備防禦能力。

而維特健靈堪稱靈芝專家，已有30年經驗，有最豐富及專業的靈芝知識，對製造五色靈芝的工序及技術要求非常嚴格。同時維特健靈以製藥的標準PIC/S GMP歐盟標準藥廠去製作保健品，單是檢測已超過150項，其品質高於不少同業，難怪長年穩佔銷售榜，已是超過20年銷售No.1*的皇者。

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*根據Nielsen 尼爾森2002年9月-2020年8月全港整體靈芝零售調查報告及IQVIA 2020年11月-2023年10月全港整體靈芝零售調查報告

（特約）