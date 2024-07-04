  • 32°C
香港時間 : 2024704日 (四) 16:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

上高原、入深山、去戰地！走遍世界邊端 「最捱得」女藝人陳貝兒笑着回應：幸好我身體夠「硬淨」

特約

發布時間： 20 分鐘前

最後更新： 7 分鐘前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

上月藝人陳貝兒（Janis）2個月內走訪7個中東國家，在聖城麥加朝覲遇51.8度高溫，差點中暑暈倒！Janis近年主持了很多深度旅遊節目，去年更蟬聯最佳女主持！她雖然出身富裕卻不怕艱辛，在節目中越過高山、攀越天梯、穿越沙漠，可算是行內公認最捱得！節目愈拍愈艱辛，她還透露同月份有另一個拍攝，這次要拉繩上山，暴雨期間深入廣西岑王老山拍攝，尋找珍貴的野生仙草，她表示過程驚險，但心情卻很興奮！

陳貝兒登上廣西第4峰——岑王老山拍攝。

大暴雨登上廣西第4高峰 尋幽探「仙草」

Janis以往的節目，拍攝過程都相當艱辛，想不到連拍廣告都要遇暴雨入深山！事緣上月Janis要在暴雨中深入國家級森林岑王老山進行拍攝，該處屬於國家級森林，人煙罕至，連正規山路也沒有！前往岑王老山路途絕不輕鬆，需要至少7個小時的車程到達廣西後，再坐數小時的車到山區。而這次Janis 的任務，是在要山林裡尋找「神秘仙草」！皆因岑王老山除了是廣西第4高峰，主峰海拔2062.5米，被稱為桂西之巔外，自2005年起被升格為國家級自然保護區，享有「中草藥倉庫」的美譽，藥用植物品種達到180多種，涵蓋20多個科，亦是著名保健界聖品——維特健靈五色靈芝的孕育之地。

岑王老山的山路相當崎嶇，有部分更需要拉繩上山，絕不輕鬆。

揭秘強身秘訣——五色靈芝

Janis認為，這次與維特健靈到深山進行拍攝可謂一拍即合︰「好多人好奇我為甚麼經常去極地拍攝，身體依然可以應付自如，其實我多年來一直有食五色靈芝，即使到高原、沙漠拍攝，都隨身攜帶！所以心底非常好奇五色靈芝的生長地，究竟是怎樣？」維特健靈正正是知道她作為五色靈芝多年用家，一直以來陪她闖極地遊世界，身體依然夠「硬淨」，因而信心滿滿邀請她到五色靈芝的產地——廣西岑王老山，進行特約廣告拍攝。

Janis與靈芝專家一同尋找仙草蹤跡。

「說真的，事前絕對想像不到，這次尋找五色靈芝居然要攀山涉水、在滿布泥濘的深山拉繩上山！」Janis分享，經過這次旅程才發現原來天然靈芝生長的環境十分嚴苛，需要生長於陰暗潮濕的深山之中，與惡劣不穩定的天氣及環境搏鬥，吸收最天然直接的大地精華，才能孕育及採摘到極具藥用價值的五色靈芝。

靈芝生長於陰暗潮濕的深山之中，要尋找它的蹤影，就得攀山涉水。

執著揀最好 萬中挑一不怕艱辛

作為多年五色靈芝用家，Janis驚訝於維特健靈對挑選靈芝的嚴謹和專業！一棵優質天然靈芝非常稀有，除了獨特的生長環境，還有懂得萬中挑一揀最好。維特健靈挑選靈芝的要求亦比坊間高很多，只會選取在最優質青剛木上生長的靈芝，而且色澤、尺寸、完整度等，必須符合多個標準才會採用。精準的濕度同溫度，不可或缺。Janis驚嘆︰「難怪說一棵優質天然靈芝原來好稀有！」

Janis更指出，靈芝提煉前還會經過多項品質檢測，確保營養成分達標，才會製成五色靈芝：「正是這份執着，令我們能吸收最好的靈芝精華，給用家100%信心。」難怪Janis長年又越過高山又越過谷，身體依然能保持年輕活力，免疫力和精神都同步增強！ 

最新廣告力作: https://go.vitagreen.com/3L9v1OX

維特健靈 100%純天然五色靈芝 補五臟六腑

根據《神農本草經》所記載，不同顏色的靈芝有不同功效如赤芝和紫芝能補心益氣；青芝補肝；黃芝補脾；白芝補肺；黑芝養腎，如果同時攝取五類六種靈芝，可以使五臟健康，補充人體元氣，有效提升免疫，令人更健康。更有研究顯示，「五色靈芝」中的五類六種靈芝含多種有益微量元素，可以有效增強免疫力，讓身體儲備防禦能力。 

而維特健靈堪稱靈芝專家，已有30年經驗，有最豐富及專業的靈芝知識，對製造五色靈芝的工序及技術要求非常嚴格。同時維特健靈以製藥的標準PIC/S GMP歐盟標準藥廠去製作保健品，單是檢測已超過150項，其品質高於不少同業，難怪長年穩佔銷售榜，已是超過20年銷售No.1*的皇者。 

網購傳送門︰https://go.vitagreen.com/3RSqXqm  
了解更多︰https://go.vitagreen.com/3W5N2Eg 

*根據Nielsen 尼爾森2002年9月-2020年8月全港整體靈芝零售調查報告及IQVIA 2020年11月-2023年10月全港整體靈芝零售調查報告

（特約）

最高瀏覽

升呢人母丨陳彥行囡囡樣貌首曝光　行姐親揭另一半身份：簡單低調的圈外人
升呢人母丨陳彥行囡囡樣貌首曝光　行姐親揭另一半身份：簡單低調的圈外人
急症室最長等候時間（07月04日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月04日 時間12:05）
星二代尖子｜郭可盈女兒晒結業晚宴相　遺傳父母靚基因成才貌兼備學霸
星二代尖子｜郭可盈女兒晒結業晚宴相　遺傳父母靚基因成才貌兼備學霸
脂肪肝｜全港逾100萬人患脂肪肝醫生推介1類食物逆轉脂肪肝　12周内降低肝炎指數【附脂肪肝6大高危人士】
脂肪肝｜全港逾100萬人患脂肪肝醫生推介1類食物逆轉脂肪肝　12周内降低肝炎指數【附脂肪肝6大高危人士】
抗癌勇士丨文頌男被捐款者罵「日日都無嘢做」　半身癱瘓Koba：咁你想我點樣？
抗癌勇士丨文頌男被捐款者罵「日日都無嘢做」　半身癱瘓Koba：咁你想我點樣？