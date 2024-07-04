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建築物管理｜立法會通過修例草案加強監察業主立案法團　明年7月生效

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 39 分鐘前

最後更新： 38 分鐘前

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立法會通過《建築物管理（修訂）條例草案》。（王韻青攝）

立法會今日（4日）通過《2023年建築物管理（修訂）條例草案》，政府希望藉今次修例，加強業主對法團管理委員會的監察，令其在執行建築物的日常管理工作上，尤其在進行採購方面，能夠更具透明度和問責性。《條例草案》亦規定更多業主須親身參與重大採購決定。

民政及青年事務局局長麥美娟表示，今次的修例工作是先處理公眾較為關注而爭議性較小的建議，強調政府的工作並不會在《條例草案》通過後便停步，接下來會着手跟進其他更為複雜和具爭議性課題，包括處理委任代表文書和針對維修工程出現大圍標的情況。

修訂條例將於本周五刊登憲報，並自其於憲報刊登後一年起實施，即明年7月13日。

新例下，如每個大廈單位所佔的維修工程價值平均超過$30,000元，工程會被視為大型維修工程採購，而相關決議必須由至少5%的業主或100名業主（以較少者為準）親身投票通過；沒有保存某些關乎建築物管理的文件，訂為刑事罪行。

民政事務總署會展開多項教育和宣傳活動，並會更新一系列指引，以協助業主和法團了解修訂內容。

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