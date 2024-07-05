聯合國人權理事會｜陳國基：大眾支持下完成23條立法 港人享合法權利及自由

▲ 陳國基出席聯合國人權理事會並發言。（政府新聞處圖片）

聯合國人權理事會7月4日（日內瓦時間）在瑞士日內瓦舉行的會議上正式通過普遍定期審議工作組關於中國的審議報告。

工作組審議報告涵蓋聯合國成員國對中國提出的共428項建議，其中24項建議與香港特區有關。根據中央政府的總體原則，香港特區政府審慎考慮該等建議後，就每項建議表明立場並提交中央政府。

擔任中國代表團副團長的政務司副司長陳國基昨日在理事會會議上提到，今年三月，在社會大眾和立法會的鼎力支持下，完成了為維護國家安全而訂立本地法律的憲制責任，強調市民全面享有在《憲法》和《基本法》保障下的合法權利和自由。

陳國基續指，香港集法治制度、高效市場、廉潔政府，以及資金、人才、資訊和貨物自由流動，加上國際化生活模式於一身，具備所有成為世界級城市的元素。自2022年年底，我們各項人才入境計劃從世界各地收到超過32萬份申請，足見對本港亮麗前景投下信心一票。

他強調，香港憑藉國家的堅實支持和「一國兩制」的獨特優勢，作為世界一流的宜居城市，將會繼往開來、續創輝煌。