社工註冊局｜許宗盛獲委任為主席　成員今日宣誓包括黎汶洛

▲ 社工註冊局成員今日宣誓。（政府新聞處圖片）

社會工作者註冊修訂條例今日刊憲，政府委任12人為社工註冊局成員，律師許宗盛獲委任為註冊局主席，社聯業務總監陳文宜為副主席，任期3年，即日生效，各成員早上宣誓就任，包括唯一留任選任成員、前眾志副主席黎汶洛。

許宗盛籲社會放心 非做翻天覆地之事

許宗盛和陳文宜宣誓後見記者，許表示，首要工作是先檢視註冊局過往的工作，再著手處理政府提出的要求，預計一、兩星期後會召開改組後首次會議。「局長所說的四大任務，很明顯是基本要做到，如何處理曾干犯國安法、嚴重罪行的人？不要令公眾誤會註冊社工有不恰當的人士。備選委員名單中，有部分仍有官司在身，希望會有一個機制，公公道道處理這些事。」許宗盛強調，新註冊局是履行條例責任，不是要做翻天覆地的事，希望社會放心。

8名選任委員中，有7人在改組前辭職，被問到會否影響註冊局認受性，許宗盛稱，據其理解，條例推出時預計所有選任成員會繼續，「但如果現時他們不再繼續留任，我不能代他們說話。」許宗盛說，不覺得留下的選任成員與其他成員有分別，如果大家都是為社會服務。

黎汶洛相信許宗盛能夠勝任主席一職，指過去曾經與他共事，認為他處事有理有節，期望對方能帶領註冊局「走出困局」，不負業界和公眾的期望。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，獲委任的新成員來自不同背景，期望他們為註冊局帶來更廣泛和均衡的參與，以確保公眾利益得到保障。

社福界議員狄志遠歡迎新委任名單，指留意到新委任成員中有7人是社工出身，意味未來註冊局將會有16位、即超過一半成員具有社工相關專業背景，相信能真正做到以社工意見為主流。

由2024年7月5日起的註冊局成員名單如下：



主席：許宗盛

副主席：陳文宜 成員：

歐楚筠

陳創麗

陳美蘭

周燕雯教授

范凱傑

方長發

馮淑文

黎汶洛

黎永開

劉仲恒醫生

劉冼靜儀

盧華基

羅詠詩

吳錦華

單日堅

譚贛蘭

黃萬成

社會福利署署長或代表

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