「細看中西區微型展」加入Anson Lo 1:24模型　煤氣公司為基層家庭辦展覽導賞團

▲ 「細看中西區微型展」

中環都爹利街石階和煤氣燈見證著香港發展和變遷，也堪稱本港浪漫地標。正在金鐘太古廣場舉辦的「細看中西區微型展」，展品包括以1:24 比例複製的都爹利街煤氣燈，模型最新加入盧瀚霆（Anson Lo）的人形公仔，重現電視劇《社內相親》拍攝場景。

支持有關活動的香港中華煤氣有限公司（煤氣公司），為基層家庭安排兩場參觀導賞團，以另一角度欣賞中西區特色文化，並舉辦微縮模型工作坊，讓他們體驗製作微縮模型的樂趣。

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▲ 中環都爹利街石階模型。

展品「都爹利街煤氣燈」還原都爹利街花崗石樓梯及四盞超過160年歷史的煤氣街燈。

煤氣街燈早於1979年列為香港法定古蹟，柔和溫暖的燈光營造出浪漫感覺，成不少影視作品的經典拍攝場景，故展覽作品加入《夢伴》裡的梅艷芳、《喜劇之王》裡的張栢芝、周星馳，以及《金枝玉葉》裡的張國榮等迷你人形公仔，重現他們在都爹利街石階的經典畫面，勾起市民的集體回憶。

最新，更加入MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）在劇集《社內相親》造型，展現不同年代的浪漫經典。

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都爹利街煤氣燈見證香港發展

支持微型展活動的煤氣公司聯同快樂微型藝術會，舉辦兩場微縮模型工作坊，讓基層家庭體驗製作微縮模型，又安排導賞員與他們參觀微型展，講解作品背後的故事，認識中西區的歷史與文化。

煤氣公司常務董事黃維義表示：「都爹利街煤氣燈承載煤氣公司逾160載的歷史，陪伴港人見證香港的發展。期望透過是次展覽，讓大眾細緻地欣賞都爹利街煤氣燈，多一個角度感受香港的變遷。」



中西區民政處由即日起至7月8日於太古廣場舉辦「細看中西區微型展」，共展出22件以中西區為主題的作品，透過糅合精巧工藝和創新科技的微縮模型，將中西區的重要地標和特色標誌，呈現給公眾。

參與製作微縮模型

至於微縮模型工作坊由專業導師指導參與者，親手製作充滿香港特色的茶餐廳食品微縮模型。

就讀中二的盧同學表示這是首次接觸微縮模型，稱：「製作微縮模型很好玩，之後看到展覽的模型覺得藝術家團隊很厲害，我製作小小的模型已覺得很難，他們卻做出這麼精細及複雜的模型。」

而就讀小四的許同學表示：「我喜歡食物模型，這次可以成功挑戰自己完成模型很開心，而且製作出來的食物模型很真實。」參加家長許太表示活動讓兒子大開眼界，稱「製作微縮模型可以訓練小朋友細心及專注力，又讓他發揮創意，之後看展覽可以讓他認識多點香港。」

最新影片推介：支嚳儀專訪

INFO



「細看中西區微型展」

日期：即日起至7月8日

時間：上午9時至下午9時

地點：金鐘太古廣場L1層Park Court

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