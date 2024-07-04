將軍澳綁架｜警方下午匯報調查進程　據報兩名綁匪是女性

▲ 將軍澳綁架案，警方下午交代最新調查進展。

將軍澳7月3日發生綁架案，3歲男童於事發後不足一日獲救，拘捕2名涉案人士，並爆出更多內情。

據悉警方初步調查發現，將軍澳屋苑天晉疑成為藏參地點，結果於7月4日清晨5時許採取行動，救出男童。警方將於7月4日下午5時見傳媒，交代最新調查進展。

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將軍澳綁架｜3歲男童將軍澳廣場遭綁架 家人被勒索514萬今早獲救

警方昨午（3日）約4時半接報，報稱事發於將軍澳廣場，一名3歲男童懷疑被人拐走。據報兩名綁匪都是女性。

從網上流傳的閉路電視片段可見，一幼童被人以手捂住口鼻抱走。據悉事發時，男童及母親、跟友人和朋友子女正在商場逛街，突然發現男童失蹤，隨即收到綁架勒索。

據報「想小朋友安全」字條，由其中一名綁匪，交給男童同行的其中一名小朋友，之後由小孩轉交男童母親，才得悉事件。

將軍澳居民心驚驚

據網上流傳懷疑綁匪勒索訊息，指「想小朋友安全 不可報警」，並要求男童家人下載Telegram聯絡綁匪。

其後綁匪更要求男童家人買入66萬泰達幣USDT（價值約514萬港元）轉入指定加密戶口，更強調「見不到有USDT到帳 不會再上線」。

警方於今早（4日）5時25分已於將軍澳區救出男童，送往將軍澳醫院檢查。

7月4日下午2時許，其中一名女疑犯黑布蒙頭，由O記探員及救護車押解送往將軍澳醫院檢驗。

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