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將軍澳綁架｜財困綁匪拐帶路線曝光　3歲童強塞行李箱帶返屋企

社會

撰文： 曾秋文、吳卓峰

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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將軍澳綁架案，警方下午交代最新調查進展。

將軍澳7月3日發生綁架案，3歲男童於將軍澳廣場被強行帶走，事隔一晚之後獲救，警方拘捕2名涉案人士，爆出更多內情。

警方7月4日下午見記者交代最新案情，公布調查進展。警方證實，兩名女疑犯跟男童家人並不相識，家屬未付贖金已成功救出男童。

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將軍澳綁架｜3歲男童將軍澳廣場遭綁架　家人被勒索514萬今早獲救

警方稱，昨午（3日）約4時半接獲一名女子報案，報稱於將軍澳廣場跟家人閒逛時，一名3歲男童懷疑被人拐走，然後綁匪留下字條，要求家人交贖金。

警方調查後，迅速鎖定兩名38歲女綁匪，其中一人持本地身份證，另一人持雙程證，初步調查稱疑人有財政問題，不排除因而犯案。

警方稱，她們二人犯案前做足準備，帶備BB車、行李箱、替換衣物等。調查稱，其中一名女疑犯先強行捉走男童，之後放落BB車帶往附近公園；然後另一女疑犯帶同行李箱到公園匯合，將男童放入行李箱後，帶往一個住所單位。

據悉調查發現，將軍澳屋苑天晉一單位成為藏參地點，警方證實這是持本地身份證的女疑犯所租住的居所。結果警方於7月4日清晨5時許採取行動，救出男童。

警方於今早（4日）5時25分已於將軍澳區救出男童，送往將軍澳醫院檢查。

警方於單位亦搜出涉事行李箱、犯案時衣物等。警方強烈譴責今次在鬧市犯案的行為，強調警方有能力偵破這些罪案。

將軍澳居民心驚驚

從網上流傳的閉路電視片段可見，一幼童被人以手捂住口鼻抱走，讓男童不能呼叫。據悉事發時，男童及母親、跟友人和朋友子女正在商場逛街，突然發現男童失蹤，隨即收到綁架勒索。

據報「想小朋友安全」字條，由其中一名綁匪，交給男童同行的其中一名小朋友，之後由小孩轉交男童母親，才得悉事件。

據網上流傳懷疑綁匪勒索訊息，指「想小朋友安全　不可報警」，並要求男童家人下載Telegram聯絡綁匪。

其後綁匪更要求男童家人買入66萬泰達幣USDT（價值約514萬港元）轉入指定加密戶口，更強調「見不到有USDT到帳　不會再上線」。

7月4日下午2時許，其中一名女疑犯黑布蒙頭，由O記探員及救護車押解送往將軍澳醫院檢驗。

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