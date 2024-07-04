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新手爸爸丨林德信鄭嘉嘉推致敬舞曲　有意效法林子祥為女兒寫歌延續父愛

娛樂

撰文： 陳家昌

發布時間： 50 分鐘前

最後更新： 20 分鐘前

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林德信拿著當年父親手抱他一齊拍攝的唱片封面，鄭嘉嘉大讚童年的Alex好可愛。（攝影:曾耀輝）

人逢喜事精神爽的林德信（Alex），去年跟拍拖5年的女友Candace結婚，今年母親節並宣布太太誕下女兒，Alex升呢為為人父親，生活上迎來新階段，在工作上不鬆懈，努力賺錢。一直熱愛音樂的他，近日跟唱作歌手鄭嘉嘉一起創作新歌外，更透露明年有意炮製一張以家庭為概念的作品，延續父愛。

林德信近年的瑜伽導師形象深入民心，而他早在2012年時已由美國回流香港加入樂壇，跟爸爸林子祥一樣，都屬創作歌手，寫過不同類型的歌，最近他便和另一位唱作歌手鄭嘉嘉合作音樂計劃《Hyperspace》，預備一年內出首歌及實體唱片，首支歌曲《Drifting in Hyperspace（超空間）》亦已派台。

新歌MV營造80年代的舞池感覺。

林德信和鄭嘉嘉都是2012年出道，還跟馮允謙、羅力威等一同角逐過當年的樂壇新人獎，Alex笑言：「不過那時跟嘉嘉不熟，只在工作場合hi and bye。」

嘉嘉憶述：「直至幾年前，我要為一套電影做配樂，男主角便是林德信，很自然便會邀他唱主題曲，之後發現我們在音樂上有不少共同話題，便萌生合作做歌的念頭。」

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疫情期間生活放慢

Alex指促成今次音樂概念的原因，因為在疫情期間，有了更多時間在錄音室，就湧現不少創作靈感，所以跟嘉嘉這個音樂企劃不止一首歌曲，也會陸續有其他方案，或會再跟其他歌手crossover。

回想幾年疫情，Alex說雖然社會氣氛低沉，但也有正面的得著。「那時日子，我住在媽咪美國的家，每天吃完早餐，便踩半小時單車到錄音室，然後埋頭做歌、繪畫，直至黃昏又再踩單車回家吃飯，生活十分健康，現在復常後反而再沒有這種規律，故有時都幾懷念。」

（攝影:曾耀輝）

嘉嘉認同，因疫情期間大家的生活步伐放緩了，時間好像變得更充裕。「那時期工作量少了，自己也變得懶了，做少了運動，同時跟家人的相處卻更多，又會有時間去鑽妍廚藝，每日諗冬瓜、南瓜點用來整雞翼等，煮食方面好像叻了。」

Alex羡慕地說：「我不太識入廚，最多煎牛扒，同家人一齊食，在美國時，做歌時喜歡飲幾杯酒，會在車房工作至通宵，幾享受那個時光，現在反而少了，可能人長大了，有更多東西要兼顧，會為自己安排好時間表，譬如做音樂一小時，便會暫停，再處理其他事情。」

鄭嘉嘉唱歌之外，也是一位資深的製作人及樂隊領班。

感概演出平台減少

二人出道一段日子，對本地樂壇的生態，也有不少感受。Alex坦言：「我出道時，香港有好多Live House，中環也有不少Jazz Bar，我初回港時經常晚上會去，會見到側田、恭碩良表演，當時我是新人，他們都會邀我上去一齊玩，同音樂大師Ted Lo同台表演，好好玩，現在這些地方少了，明白餐廳營商環境困難，希望有日可以再見到這些音樂空間。」

鄭嘉嘉亦感受到歌手的表演方式有很大變化。「現在少了表演場地，相對網上平台多了，大家由做歌至演出，在一個網絡空間已做到，當然跟網民都有互動，但不及望到台下觀眾的真實感覺，好像自己同自己傾偈一樣，有時我都會同家人講，不要成日用文字信息，不如出來見面談更好。」

不止網絡平台，AI更已是科技大趨勢，不少音樂人亦開始會用人工智能程式協助做歌，嘉嘉亦有嘗試過。「雖然樂器以至人聲都可用AI做出來，但始終要由我作出指令，而且出來的聲音沒有感情，在現階段，暫時不能取代真人，觀眾睇騷，也是想看到真人表演，就算會出錯，都是一種現場才有的氣氛。」

去年結婚的林德信，早前宣布太太誕下女兒。

想為女兒作首歌

林子祥在1986年推出的《最愛》大碟，唱片封面是抱著BB的林德信一齊拍攝，轉眼間Alex亦成為新手爸爸，難怪他大有感觸，覺得時間過得很快，但亦十分享受人生新階段。「對於如何做爸爸，現在每天都在學習，也覺得愈來愈刺激、好玩。」

Alex記得爸爸多年前曾唱過一首歌叫《小蘋果》，是送給年幼時的他，Alex指幾年前兩父子曾有一個重唱的父子版，後來因為一些問題而沒有面世，卻讓他洐生另一個靈感。

「爸爸在我1歲一齊拍唱片封面，故希望我女兒1歲時，同樣會個一個音樂計劃，為女兒寫首歌，作為一種家庭的承傳，這個會是明年一個工作方向。」他坦言現在做歌手不容易，所以希望做一些商業作品時，也可以兼顧較為個人以興趣行先的工作。

Alex說正計劃仿效爸爸林子祥，為自己女兒做一首歌。（攝影:曾耀輝）

髮型：Henry Ho @ Misalon

化粧：Kikoko

腕錶、首飾：Emporio Armani 、 Fossil、 Watch Station

服裝： HOMME PLISSE ISSEY MIYAKE（林德信）、ISSEY MIYAKE（鄭嘉嘉）

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