好去處｜太古廣場辦「細看中西區微型展」　都爹利街煤氣燈展品加入Anson Lo人形公仔

▲ （煤氣公司提供）

為慶祝回歸，中西區民政處即日起至周一，在金鐘太古廣場舉辦「細看中西區微型展」，共展出22件以中西區為主題的作品，包括以1:24比例複製的都爹利街煤氣燈。煤氣街燈早於1979年列為香港法定古蹟，亦成為不少影視作品的經典拍攝場景，故展覽作品加入了《夢伴》裡的梅艷芳、《喜劇之王》裡的張柏芝、周星馳，以及《金枝玉葉》裡的張國榮等迷你人形公仔，重現他們在都爹利街石階的經典畫面，勾起市民的集體回憶，而最新更加入Anson Lo盧瀚霆在《社內相親》造型，重現拍攝場景。

▲ （煤氣公司提供）

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煤氣公司為基層家庭安排兩場參觀導賞團，並舉辦微縮模型工作坊，讓他們體驗製作微縮模型。微縮模型工作坊由快樂微型藝術會導師指導參與者，親手製作充滿香港特色的茶餐廳食品微縮模型。就讀中二、首次接觸微縮模型的盧同學表示，製作微縮模型很好玩但也很困難，製作展品的團隊能做出如此精細及複雜的模型很厲害；就讀小四的許同學就指，喜歡食物模型，是次成功挑戰自己完成模型很開心，製作出來的食物模型也很真實。

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