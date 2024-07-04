醉酒鬧事｜涉中大醫院醉酒行為不檢叫嚷哭鬧　休班女警否認控罪受審

▲ 被告葉文儀。（陳曉欣攝）

已停職的53歲女警休班時，涉於母親留院的中文大學醫院內醉酒後行為不檢，否認醉酒時在公眾地方行為不檢傳票罪，案件今（4日）於沙田裁判法院開審。控方於庭上播放警員隨身攝錄機影片顯示，有警員稱有護士指證被告襲擊其母，被告否認。有警員指擔心被告自殘或傷害他人，須由警員陪同到洗手間，被告期間不滿未獲取回手機和自行到洗手間，不斷叫嚷哭鬧，又向鏡頭方向展示警員造成其雙臂十多處傷勢。警員及後以被告涉襲擊其母而拘捕被告。

被告葉文儀（53歲），現已停職，被票控1項醉酒時在公眾地方行為不檢罪，指她於2023年10月22日，上午6時25分至7時42分，在沙田香港中文大學醫院7樓，醉酒時在公眾地方行為不檢。

控辯雙方承認事實指，被告母親是中大醫院的病人。控方播放數段警員事發時在醫院內的隨身攝錄機影片，片段初顯示被告在走廊背靠一幅牆，被數名軍裝及便衣警員包圍及按住肩膊。有警員稱有護士指證被告襲擊其母親，被告否認。被告強調其母病房屬私家病房故可進入，惟遭警員拒絕，被告並指1名「時沙」態度差，揚言會民事「告Q佢」。被告期間不斷叫嚷，又向鏡頭方向展示警員造成其雙臂十多處傷勢。

片段顯示有警員稱接報有人企圖自殺，恐怕被告自殘或傷害他人，須由警員陪同到洗手間。被告不滿而吵鬧，要求到其母病房取回手機及前往洗手間。警員其後以普通襲擊罪拘捕被告，指被告較早前涉嫌襲擊其母，被告問及可否收回成命。

另一片段中顯示，被告坐在地上稱心律不正，「俾我食脷底丸」，又哀求警員讓她打電話給醫生，警員替被告召救護車，並不斷安撫被告。救護員其後到場，被告自稱總督察，哭嚷要取回手機，致電其主診醫生和律師，又拒絕讓救護員檢查，更指若不能取回手機「寧願死喺呢一度」，又謂信錯同袍，最終被警員及救護員抬上擔架床。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣