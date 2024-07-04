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DSE｜326名中六生接受錄取　人數較去年多36%

社會

撰文： 吳卓峰

發布時間： 36 分鐘前

最後更新： 23 分鐘前

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326名中六生獲八大直接錄取，人數較去年多27%。（資料圖片）

教育局今日（4日）公布，第3屆學校推薦直接錄取計劃完成遴選程序，共326名中六學生接受錄取，人數較去年多36%。

第3屆直接錄取計劃共收到來自405間中學、合共777份有效提名。參與計劃的8間本地資助大學，過去數月為獲推薦學生安排面試，並仔細考慮了每位學生的特質。

各大學在2024年DSE 文憑試成績公布前，向332名學生發出直接錄取通知，其中326名學生接受錄取，於今年9月入讀學士學位課程，學科包括建築、測量與城市規劃、人文學科、商科、計算科學與工程等，其中理學和商科最多人揀，分別有57和55人。

教育局局長蔡若蓮稱，欣悉直接錄取計劃獲發直接錄取通知的學生，人數持續增加，成果令人鼓舞，強調多元人才關係香港的未來發展。政府一直重視培育年青人，致力加強教育制度的多樣性，通過創設不同的機會及空間，讓學生盡顯潛能。

第4屆直接錄取計劃將開放予應考2025年DSE 文憑試，並於2025年9月升讀學士學位課程的中六學生報名參加，報名詳情將於稍後公布。

政府2021年推出直接錄取計劃，作為對學校課程檢討專責小組提出提高大學收生靈活度建議的回應。

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