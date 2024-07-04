COLLAR成員丨Ivy So直言當眾沐浴怕醜　蘇雅琳踢爆COLLAR成員沖涼習慣

▲ COLLAR成員Ivy So直言當眾拍沐浴鏡頭感尷尬。

女團COLLAR的「顏值擔當」蘇雅琳（Ivy So）早前為沐浴露拍廣告，在今日（7月4日）身穿純白露肩裙的Ivy So現身銅鑼灣鬧市，為沐浴露宣傳，甫到場便惹來現場途人及一眾「蘇蝦」（Ivy So粉絲暱稱）的喝采歡迎。

大方曬出水潤白滑香肩的Ivy So仙氣盡現，笑言：「今次是我人生第一次拍攝沐浴鏡頭，感覺緊張又刺激，幸得現場工作人員的悉心照顧，令我倍感安心，順利完成拍攝！很開心最後拍出來的畫面很唯美、很優雅。」她更表示知道有「蘇蝦」還將廣告截圖製作成GIF檔和朋友分享。

COLLAR成員丨顏值擔當Ivy So拍廣告出浴派福利 蘇雅琳講明另一半定要愛乾淨【多圖】

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Ivy So拍沖涼鏡頭尷尬

可是首次當「沐浴巨星」的她坦言，在人前拍沖涼鏡頭有點尷尬，稱：「拍攝時有十幾二十個人望住，所以有少少怕醜。」

一向愛清潔的Ivy So平日的工作繁忙，但每晚的沐浴環節都會「隆重其事」：「無論日間遇到什麼困難或惱人的事，我都會把握每晚10分鐘的沐浴環節，從挑選沐浴露的香味開始，到揀選想聽的音樂，然後在浴缸放些沐浴露，營造出泡泡效果。這樣我便可以放鬆身心靈，整個人沉浸在Me Time之中，好好整理思緒，往往很多難題都會迎刃而解。」

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陳泳伽邊沖邊唱歌

不過，談到COLLAR成員沖涼誰最久，她踢爆陳泳伽（Winka）最耐，笑指曾與對方出埠工作同房，對方在浴室內將整個電話歌單播完也未出來，指Winka應很Enjoy沖涼過程會邊沖邊唱歌。

而平時跟隊友出埠，Ivy So也會搶先用廁所，至於Winka也知自己沖涼時間耐，所以自動自覺「守尾門」。

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