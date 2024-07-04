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盛事經濟｜黃偉綸指爭取盛事落戶成果顯著　旅發局專組正商談逾50個項目

社會

發布時間： 25 分鐘前

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香港今年全年有超過210項盛事舉行。圖為圖為黃偉綸早前出席全球潮流盛事ComplexCon登陸本港的活動。（黃偉綸社交平台圖片）

現屆政府著力發展盛事經濟吸客惠民，財政司副司長黃偉綸總結上任兩年的表現，指政府主動出擊推動盛事經濟，如今取得顯著成果，今年3月旅遊發展局「盛事拓展專組」投入運作，爭取各類型盛事落戶，成立至今不足半年，正在商談的項目超過50個。他認為，盛事可發揮「磁石效應」帶動旅遊相關的行業，未來港府會繼續定期更新並提早公布盛事年表，讓業界抓緊商機。

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黃偉綸在社交平台發文指，今年初港府成立「盛事統籌協調組」，加強統籌和協調，確保跨局及部門緊密溝通和合作，推動支持和便利盛事在香港成功舉辦的文化；旅遊發展局「盛事拓展專組」亦投入運作，擔任「第一站聯絡窗口」，爭取各類型盛事落戶，不到半年，正在商談的項目已超過50個。

文中又提到，盛事非提振經濟的獨步單方，但可以發揮「磁石效應」，帶動旅遊、酒店、餐飲、零售等行業。今年全年有超過210項盛事，預計會吸引約170萬旅客參與，為香港帶來約72億元的消費額。盛事也為香港帶來很多無形好處，令市民的生活豐富多彩，提供平台讓不同業界加強合作，展現香港的優勢，鞏固和提升香港國際城市地位等。港府會繼續定期更新並提早公布盛事年表，讓業界掌握情況，抓緊盛事帶來的商機。

他總結上半年多項盛事大獲好評，聚「人氣」，亦帶動「財氣」。舉例說，「藝術三月」各項藝術展、潮流嘉年華、影視娛樂盛會等，總參與人數超過400萬，其中如巴塞爾藝術展有約7.5萬名訪客，各個藝廊均錄得顯著和滿意的銷售量；4月香港國際七人欖球賽，三日賽事吸引超過10萬人次入場，有酒吧業人士指，賽事帶動港島區酒吧生意上升，更有個別酒吧生意上升四、五成。另外，連串大型會議展覽，例如「香港金融盛事周」、亞洲首屈一指國際葡萄酒及烈酒商展（Vinexpo Asia）等，帶來高消費商務旅客，更展示香港國際金融中心的優勢和國際展覽樞紐的地位。

黃偉綸稱，上任兩年，在行政長官領導下，政府團隊全力拼經濟、謀發展、惠民生，「以結果為目標」推展各項政策措施。他作為財政司副司長，對內著力做好統籌協調，由跨局與部門的政策制定及推行，到提速提效處理民生項目、跟進突發議題等；而對外，他在不同場合著力向各界解說政府施政，以事實和數據，闡明香港前景亮麗，說好香港故事。

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