口臭困擾｜人妻口臭被丈夫嫌「吃到餿水」　醫生拆解10大口臭原因

▲ 人妻口腔有異味被老公嫌「吃到餿水」，醫生拆解10大口臭原因。

【口臭／口氣／口腔衛生／刷牙／細菌感染】口臭問題令人尷尬。台灣曾經有一名女子3年前開始口腔出現異味，不僅被女兒抱怨，還被老公嫌棄像「吃到餿水」，於是她開始避開會產生味道的食物，但仍然一直受到口臭困擾。對此，醫生分析了10大口臭原因，只有找到原因，才能解決問題。

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台灣急診小兒科醫生黃士倫在Facebook專頁「黑倫醫師x健康諮詢」分享案例，指曾遇到一名女患者來看診時，全身散發著濃郁的香水味，她透露，自己3年前開始出現口腔異味，於是避開所有會產生味道的食物，如大蒜、洋蔥、韭菜等，令她感到相當困擾。

連我的女兒都忍不住抱怨。老公都笑我是吃到了餿水。

10大口臭原因

對此，黃士倫醫生表示，要克服口臭問題，首先要了解口臭的原因。他分享了10大導致口臭的因素：

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對於不少人每天都會刷牙，但仍然有口臭問題，黃醫生指出，刷牙刷對了就可減少口臭。而早晨起床後口腔容易有異味，是因為附著在舌頭上的細菌，由於夜間口水分泌減少而大量繁殖造成口臭。之前美國微生物醫學期刊也發表，造成胃潰瘍元兇的幽門螺旋桿菌，也可能寄居在口腔內造成口臭。

另外很多人都怕因為口臭求醫會被醫生嘲笑，而黃醫生則表示並不會，但在就醫前應該先確認自己平時刷牙是否刷對，或有沒有使用牙線的習慣。

口臭問題難以啟齒，但影響到人際關係真的很困擾！希望大家找到真的原因後能臭味摒除，展開新的人生。

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