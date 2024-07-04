北上過關｜帶相機北上竟被海關沒收　港男違反1規定被罰千元【附出入境須知】

▲ 港男帶相機北上被海關沒收罰千元。

【北上/過關/深圳關稅/行李物品免稅限額/中國海關/相機/申報】外出旅遊時，各國的出入境規定都各有不同，如沒有留意清楚，隨時被罰款和扣查。近日一名港男於社交平台上發文，表示自己早前經羅湖口岸過關時，因未有申報攜帶相機入境而被深圳海關截停，雖當下已解釋相機用途，但海關仍沒收相機，並向他發出處罰通知書並罰款近千元。

北上過關｜港男帶自用相機過關被扣查

該名港男於小紅書以「香港人帶相機去深圳被罰錢」為題發文，表示日前經羅湖口岸過關時，被深圳海關截停，指他攜帶了一部價值約$1.4萬元的Fujifilm X-T5相機，超過內地規定旅客攜帶物品的¥5000元免稅額。海關向他表示，相機超過免稅額但未有預先申報，需先扣起相機，至補交稅項。雖然事主已解釋相機為自用，惟對方回應自用也不可以。

佢哋話我部相機，超過$5000，自用都唔可以，佢話我冇申報，佢最後要我補稅先比返我。

▲ 港男最後被罰款¥855元（約港元$918）。（小紅書@posang）

北上過關｜未申報被罰款近千港元

根據事主上載的行政處罰通知書顯示，當中列明罰款為「0.0855萬元」，即855元人民幣，約港幣918元。最後事主須補交稅項及罰款才可取回相機。現時，事主已到銀行提交罰款及稅項，但由於處理需時，海關未能即時收到罰款，事主目前尚未取回相機。

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北上過關｜網民質疑事主「身有屎」 被罰款理所當然

帖文一出，網民反應兩極，有人表示自用相機仍被罰款極為不合理，「咁個個拎住部電話嘅要申報啦」、「好離譜，自用的都會被罰」、「說到底就是三個字『要申報』，下次記得去的時候就要申報」。

不過有網民則質疑事主「身有屎」，沒有說出事情來龍去脈，更被懷疑是「水貨客」，所以才會被罰款，「自用相機幾貴都帶過，大家的手機都超這個數了。你自己心裡清楚為什麼被罰」、「肯定是15天內天天進出香港，相機是新機」、「如果事實係咁，iPhone相機奢侈品大把嘢過5000，一日幾萬十幾萬人過關，死曬啦，九成自己身有屎，唔係會咁老實簽字？」。

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北上過關｜港澳旅客攜行李物品免稅限額

日前，內地與香港、澳門在《關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）機制下經過磋商，同意提高自香港、澳門入境旅客的攜帶個人合理自用免稅額度，當中包括將原來免稅額度從¥5000元提高至¥1.2萬元，連同原有的進境口岸免稅店額外¥3000元免稅額，總合共¥1.5萬元免税額。新規定已於7月1日實施，包括羅湖、福田、深圳灣、廣深港高鐵西九龍站、拱北、港珠澳大橋珠海公路等6個口岸。8月1日將於所有口岸全面實施。

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