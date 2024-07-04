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控煙｜調查︰九成內地煙民因禁煙減來港意慾　自由黨促重新檢討控煙政策

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

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自由黨早前向內地吸煙居民進行問卷調查，發現91.8%受訪者會因港府禁食加味煙、電子煙而減少來港意欲。（戴朗希攝）

政府計劃全面禁止管有另類吸煙產品，同時禁止加味煙。自由黨早前向內地吸煙居民進行問卷調查，發現91.8%受訪者會因港府禁食加味煙、電子煙而減少來港意欲。自由黨促政府重新考慮禁食加味煙的政策，避免影響香港旅遊和相關行業的發展。

自由黨在6月19日至7月2日，以網上問卷方式，成功訪問2547名報稱為有吸煙習慣的內地居民。自由黨主席邵家輝指出，今年首5個月合計逾1800萬旅客來港，其中內地居民佔比近8成，足見內地與香港經濟密不可分。

邵家輝強調，自由黨支持政府部分控煙政策，例如禁止排隊時吸煙及提高未完稅相關罰則等，但形容有些政策較為極端，剝削市民的選擇權利。自由黨認為，香港作為國際金融中心，應包容不同生活方式，現時本港吸煙率已降至約9.1%，控煙政策應着重在教育和宣傳。

邵家輝指出，會嘗試約見政府相關官員講解調查報告，但就指政府在早前推出控煙措施建議時，並未有諮詢該黨立法會議員的意見。至於投票意向，邵家輝表示，要視乎政府的最終方案，若維持原有的方案，「咁我都無辦法。」

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