取締劏房｜黃偉綸指8月提交劏房報告　提出實際可行、有序的解決方案

▲ 早前黃偉綸和房屋局局長何永賢探訪劏房戶，了解他們的生活情況。

劣質劏房問題積存已久，財政司副司長黃偉綸表示，隨著公營房屋供應陸續增加，首批4,400個「簡約公屋」單位填補短期公屋不足的缺口，8月將提交劏房報告，向行政長官提交解決劣質劏房問題的方案。

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黃偉綸指，由他擔任組長、房屋局局長何永賢擔任副組長的「解決劏房問題」工作組，連月來廣泛聽取各界意見，而他們委託的顧問公司亦正走訪「劏房」戶搜集數據，以估算現存「劏房」居住人口的數量和特徵、了解「劏房」的居住環境等。這些資料有助設定「劏房」居住環境的最低標準、取締不符合最低標準「劏房」的策略和優次等。工作組的各項工作已接近尾聲。工作組將於8月內向行政長官提交建議，提出實際可行、有序地解決劣質劏房問題的方案。

他又稱，本屆政府上任初期推出「簡約公屋」項目，填補短期公營房屋不足的缺口，首批約4,400個單位將於明年第一季及第二季入伙，上月開始接受申請，樂見反應踴躍，首星期已收到逾5,800份申請，而不論是市區或新界的項目都有市民選擇，證明不同地區各有需求。政府會全速興建30,000個「簡約公屋」和20,000個過渡性房屋單位，讓輪候公屋的基層市民有改善生活環境的選擇。

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