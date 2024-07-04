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港鐵加薪︱非經理級員工今年加薪幅度介乎2.05%至6.15%　單身全職員工可提名一親友免費乘車

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 分鐘前

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（香港鐵路工會聯合會提供）

港鐵今日（4日）與工會開會商討薪酬調整方案，非經理級員工基本薪酬加幅為2.05%至6.15%，表現優秀的員工會獲發放「工作表現獎」，另有「酌情特別獎金」及45周年「一次性特別獎金」。港鐵表示，相信今次方案有助吸引人才，確保薪酬福利具競爭力，為市民提供優質服務。香港鐵路總工會則表示，今年加薪幅度可接受，但期望港鐵公司未來繼續改善員工薪酬待遇，

港鐵今年引入新福利，增設單身全職員工1+1八達通卡免費乘車優惠，讓合資格單身全職員工可選擇提名一位親友享用免費乘車福利，作為現有員工家屬免費乘車以外新增的安排。新安排既回應同事訴求，亦切合公司作為家庭友善僱主的定位。

港鐵指，公司今年踏入45周年，為了感謝同事過去一年的努力，在應對不同情況下均盡心盡力、緊守崗位，向合資格同事發放「酌情特別獎金」及 45周年「一次性特別獎金」，回饋同事多年來的貢獻。

工會指，評核達第3級的員工將獲加薪4.1%，佔整體員工55%；達第4級獲加薪4.9%，佔35%，獲最高第5級則可獲加薪6.15%，佔整體10%。特別獎金方面，獲評第3級或以上的員工今年可分別額外獲得相等於1.55、1.88 及2.22個月薪的酌情發放一次性特別獎金，較去年1.3至1.97個月為多。

工會聯合會會務主任兼發言人林偉強表示，鐵路行業專業技術含量極高，很多專業知識及技術都需要員工長年累月的浸淫和凝結，有關經驗和技能在勞動市場上極為稀缺，難以找到替代。目前人手不足問題嚴峻，員工工作壓力巨大，士氣低落，希望今年貼近市場的加薪幅度能為同事打打氣，吸引更多人才加入港鐵。他又指，維修人員在收車後緊迫的時間內工作，壓力非常大，要求增加夜間津貼，但公司並無回應。

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