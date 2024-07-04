死侍與狼人丨賴恩雷諾士曉治積曼現身韓國　基情四射治指新作為HEHE愛情片

▲ （左起）「死侍」賴恩雷諾士、導演桑里維、「狼人」曉治積曼現身韓國宣傳《死侍與狼人》。

Marvel Studios電影《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）近日展世界巡迴之旅，「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）與「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）及導演桑里維（Sean Levy）在昨日（7月3日）完成上海站宣傳後，隨即乘坐私人飛機往韓國首爾繼續宣傳之旅第二站。

他們昨晚抵達後，齊在高尺天空巨蛋欣賞LG Twins對Kiwoom Heroes捧球賽，今早（7月4日）在首爾鐘路區的首爾四季酒店出席記者會，兩位國際大支巨星台上大玩基情四射，賴恩則大談對Marvel救世主的看法，而曉治揚言《死侍與狼人》是偉大的HEHE愛情片。

死侍與狼人丨主創現身上海開啟全球宣傳首站 賴恩雷諾士曉治積曼憶昔日笑話

▲ （左起）賴恩雷諾士、桑里維、曉治積曼。

狼人用韓語問好冧韓迷

死侍賴恩一出場就形容自己是棄女的可怕英雄，爆笑地說：「這是我第3次來韓國，我高興極了。我囡囡有很多老友都是來自韓國。不過，我是一個可怕的英雄，所以留低女兒，自己來到了這麼美麗的城市，昨天還去了高尺巨蛋，當中一個很棒的圓頂真是太利害了，讓我留下很好的印象！」

狼人曉治則賣口乖，一出場就用韓語說「你好」冧韓迷，並表示：「我很高興回到首爾。這是我第六次來首爾，每次來我都好開心。我很高興向大家介紹這部電影，對我們來說，這是一部有意義的電影！我曾經是首爾的親善大使，我不知道這個任期實際上何時才結束，但我想我仍然是一名親善大使。從這個意義上說，我很高興回來。」

至於導演桑里維稱：「這是我第一次來韓國，我拍的電影很多都在韓國上映過，但這是我第一次親自來，我很高興。」

▲ 「死侍」賴恩雷諾士與「狼人」曉治積曼。

賴恩否認是Marvel救世主

身兼監製的賴恩坦言花很多時間讓《死侍》與《變種特攻》結合，表示：「我很高興看到自己以前的電影在世界各地包括韓國也很受歡迎。至於《死侍與狼人》這部電影更花了10年時間製作，需要很大的耐心。能夠讓曉治和桑里維參與這部電影的過程並不很容易，我們也花了很多時間讓《死侍》與《變種特攻》結合。這部作品確實有很多驚喜，有一部分是死侍打破了第四面牆，會令觀眾困惑是死侍對觀眾說話，還是在跟狼人說話！」

當被問及被稱為Marvel救世主有沒有負擔時，賴恩說：「不會有負擔，因為這是個玩笑，我們並沒這樣稱呼自己，而是在第一次寫劇本時使用了『漫威耶穌』這個詞，意思只是死侍自己的妄想。我知道Marvel需要重置，因為它現在不像以前那麼受歡迎。我的妻子也問過我是否故意的，問我寫這個故事是不是為了拯救Marvel，但我不是這樣寫的。」

最新影片推介：支嚳儀專訪

偉大HEHE愛情片

再次扮演狼人的曉治，坦言《死侍與狼人》是一部偉大的HEHE愛情片，說：「我亦很高興能和我最好最親密的兩個朋友一起合作這部電影，我從沒想過我能再次扮演狼人，我扮演同一個角色已經25了，這是我的第十部狼人電影。『狼人』是我25年來全心全意扮演的角色，也是我最自豪的一部電影！」當被告知《死侍與狼人》有望成為最佳愛情電影時，曉治爆笑地回應：「這是一部關於友誼的電影，但也可以被視為一部愛情片！狼人的浪漫是透過打對方的臉來表達的！」

導演桑里維則高興Marvel要《死侍與狼人》保持《死侍》的R級大膽基調：「《死侍與狼人》是一部角色之間互相理解、建立友誼的作品，這兩個標誌性角色首次相遇，帶來了動作、幽默和感人的故事。影片以仇恨開始，但最終二人相互理解並建立了友誼，絕對是一部大膽的電影！Marvel還告訴我們要保持《死侍》的基調，所以在Marvel宇宙中玩得勁有趣過癮！」

兩位國際大支巨星於記者會拍照時間，在台上大玩基情，賴恩與曉治不只攬攬，又向在場傳媒派心，還合體做心心手勢，三人離場前更齊齊穿上大會送贈的韓服。

▲ 「死侍」賴恩雷諾士與「狼人」曉治積曼。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5