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消暑湯水︱「小暑」後易積濕熱　中醫師揭夏季常見傷身迷思 推介1款湯水消暑健脾化濕

保健美顏

撰文： 張沛

發布時間： 40 分鐘前

最後更新： 36 分鐘前

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「小暑」後易積濕熱，中醫師揭夏季常見傷身迷思，推介1款湯水消暑健脾化濕。

【小暑/炎熱/夏季/消暑/濕熱/解渴/祛濕/湯水/消暑湯水/傷身行為/中醫】7月6日是二十四節氣中的「小暑」，是繼夏至後夏季的第一個節氣。除了溫度上升，天氣也變得潮濕多雨，不少都市人都感到身體沉重懶洋洋和胃口欠佳。註冊中醫師麥俊堅提醒，夏季有3個常見的消暑行為，實際上非常傷身，同時也反映出身體存在毛病，需要認真調理，尤其是「小暑」過後天氣變得多雨潮濕，人體更易積聚濕氣。他為大家推介一款湯水，能消暑解渴、健脾化濕，非常適合當季飲用。

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麥醫師指出，中醫的角度認為——夏天是一年之中陽氣最旺盛的季節，同時是身體陽氣最充盛的時候。活動時容易出汗，但是辦公室或室內長期開冷氣，讓身體陽氣無法運轉流通，是都市人常見的毛病。加上潮濕的天氣，濕熱容易蘊藏在身體內，使人昏昏欲睡、提不起勁。

濕熱之邪最容易積聚在脾胃，一旦脾胃弱、濕氣重，就會胃口欠佳、口淡、胃脹、難以消化、大便濕爛。

夏季傷身迷思一：飲水多導致濕氣重

在夏季，身體缺乏水分，容易覺得口渴需要飲水。中醫認為，「經常口渴」反映身體有積熱，若單純是濕氣積聚在中焦脾胃，反而不想喝水。飲水多而且濕氣重，通常是脾胃濕熱相兼，通常伴隨口臭、愛吃甜食或油膩食物、尿黃、大便濕軟或者便秘等。

夏季傷身迷思二：為避免大量出汗而不做劇烈運動

古人認為，夏天是陽氣最盛的季節，因此對應人類身上則是運動和出汗，與天地之間的陽氣一同運動，因此適量運動和出汗有益健康。相反，經常留在冷氣地方，不流一滴汗，身體反而容易聚濕。建議在戶外運動時，需要注意避暑和補充水分，避免陽光灼傷或中暑。

夏季傷身迷思三：夏天多喝冷飲、多吃生冷食物降溫消暑

喝冷飲、吃生冷食物，並非全然不可，需視乎情況。中醫通常建議病人避免喝冷水和吃生冷食物，這是因為香港人體質一般脾胃虛弱，胃陽不足，喝冷飲會容易聚積濕氣，平時容易懶洋洋胃口差。如果平時生活節奏規律、作息飲食定時、適量運動、身體無特別不適，偶爾中午喝冷飲、間中吃點魚生或沙拉等亦無不可。相反地，如果進食生冷後胃脹胃疼、痰多、月事不調等，則需要避免生冷。

夏天湯水推介：冬瓜蓮藕湯

功效：消暑解渴、健脾化濕。詳見食譜：

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內容獲「腱活堂」授權轉載。

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