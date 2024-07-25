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暑假好去處｜中電鐘樓編織欄杆展覽　必影11隻懷舊公仔+3大免費工作坊

親子好去處

發布時間： 52 分鐘前

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熱門 巴黎奧運 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

中電鐘樓編織欄杆展覽現正舉行，必影11隻懷舊公仔及3大免費工作坊。

【免費親子好去處/暑假好去處/暑期活動】適逢暑假，一家大小想建立充滿文化氣息的回憶，可參與被評為一級歷史建築的中電鐘樓一系列免費活動，其中邀請到本地藝術家為正門扶手欄杆增設街頭編織裝飾，多個色彩繽紛又具香港道地特色的編織公仔任大家觀賞及打卡！除此之外，亦可以免費參觀中電鐘樓文化館內的展覽活動及工作坊。

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中電鐘樓｜街頭編織裝飾

中電鐘樓文化館與本地藝術家合作，即日起至9月22日於正門扶手位置展示期間限定街頭編織裝飾，為日常生活注入創意色彩！裝飾的設計意念源於館內的展覽內容，以生動有趣的方式，在這座一級歷史建築的門前呈現新舊交融的訊息，多個色彩斑斕的編織公仔如舊式電燈泡、懷舊電飯煲等讓大家盡情打卡。

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  • 街頭編織裝飾來自本地藝術家的心思製作。（圖片來源：IG@lbehk） 可持續未來工作坊營造輕鬆及開放的討論空間，利用積木鼓勵參加者發揮創意和討論，了解電力與可持續發展之間的關係。（圖片來源：有關機構提供）
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    中電鐘樓｜一級歷史建築

    位於九龍亞皆老街的中電鐘樓建於1940年，直至2012年的70多年間曾是中電總部的一部分，2023年經保育活化後躍變成為中電鐘樓文化館，旨在保育香港歷史和推廣傳統文化意識。館內設有三個主題展覽，包括細述香港電力發展的「電力世界」、介紹嘉道理家族故事的「我家故事」，以及由非物質文化遺產辦事處策劃，展示多個本地非物質文化遺產項目的「人為 • 非遺」。文化館逢星期二、三、五至日，上午10時至下午6時免費開放予公眾參觀。另外，文化館提供導賞服務及體驗活動，市民可於網上預約參加，費用全免。

    中電鐘樓活動詳情

    編織裝飾展出日期：即日至9月22日
    地址：九龍亞皆老街147號
    時間：10am-6pm (逢星期一及四休館）
    費用：免費入場

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