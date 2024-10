【DSE考生專享】英國教育展2024 擇校快、精、準！

DSE放榜,首場7月17至18日「英國大學聯招2024」於金鐘JW萬豪酒店3樓舉辦,英國大學代表現場面試及錄取。琥珀教育代表超過110間英國大學,將會提供現場協助,與DSE學生一起快捷及精準選擇英國大學課程。

以下有4件事可以在放榜前提早預備,那麼就可以確保在放榜日萬無一失!第一,有意前往英國大學的考生均需要提供有效的雅思(IELTS)成績,這樣會有助加快申請程序。第二,已申請UCAS的學生則可以在收到成績表後立即發送成績副本給教育顧問,並親自去英國教育展直接與大學代表對話;部分大學會提供即場面試,表現優越的同學可有機會即場拿到offer。第三,學生可根據學校提供的預計成績(Predicted Grades)與我們的教育顧問預先商討後備方案來應付預料之外的情況。第四,預先登記教育展和切記在放榜當日携帶DSE副本成績表(SMS成績未必會獲大學接受)出席英國教育展當場面試心儀學校;增加拿到offer的機會!

琥珀教育卓越留學服務 (Amber Education Premier Service) 可幫助取得優異成績的學生申請一般中介不會介紹的頂尖學府例如,University of Oxford、University of Cambridge等英國G5大學及英國一流的醫學院。 琥珀教育更與劍橋大學St John's College多年來有著緊密的合作,主力協助考獲卓越成績的學生申請獎學金。

取到心儀成績的學生可以於放榜當日携帶DSE成績表副本親臨英國教育展與不同世界知名大學代表會面。學生可即場進行面試然後將有機會獲得校方的官方offer,其中包括University of Bath,University of Exeter,University of Leeds,University of Southampton 等知名大學。我們過去都成功幫助學生報讀不同大學的熱門科目,包括商科,電腦科學,工程和法律課程等等。

如HKDSE成績比預期低的學生亦不需要感到灰心,當日展覽内會設有大學UCAS Clearing,有些課程會降低收生要求,所以學生定會有機會入讀心儀大學。部分知名大學會有提供大學銜接課程,例如大學預備班 (Foundation),和國際一年班 (International Year One)。學生可在教育展當日與教育顧問了解詳情,必定有一個課程適合你!

英國教育展除了提供大學課程和銜接課程及一對一面試外,學生亦可以在展覽與顧問和大學國際招生代表了解有關入學事宜例如,簽證、機票、學校住宿等,讓你的升學道路更暢順!

若果當日即時收到學位offer後便可立即預約辦理簽證,學生還需要提早預約辦理簽證及安排肺結核測試,琥珀教育的專業簽證團隊將會即場協助學生申請簽證及檢查所需文件。琥珀教育亦有與指定醫療機構合作,提供特快簽證驗身預約一條龍服務,讓學生可以按時開學!

想了解更多世界各地的頂尖學院和親身與學校代表對話,記得切勿錯過由琥珀教育舉辦的一年一度「英國教育展 2024」,展期共四日。首場「英國大學聯招2024|HKDSE放榜日招生展」於2024年7月17至18日(星期三及四)舉辦,次場「國際教育展 2024」於2024年7月20至21日(星期六及日)舉辦,歡迎有興趣的學生家長親臨了解更多!



「英國教育展 2024 UK Education Fair 2024」

立即登記: https://forms.gle/nPMeSVnpw3KsEuuGA

首場:「英國大學聯招 2024 | HKDSE放榜日招生展」

日期:2024年7月17至18日(星期三及四)

時間:上午11時至下午7時

地點:JW萬豪酒店3樓 (港鐵金鐘站F出口)

次場:「國際教育展 2024」

日期:2024年7月20至21日(星期六及日)

時間:上午11時至下午7時

地點:JW萬豪酒店3樓 (港鐵金鐘站F出口)

立即登記:https://forms.gle/KySLsepgM9NR5m8M6

查詢: 灣仔琥珀薈(2377 7888)/ 尖沙咀(2377 7889)/ 旺角(2377 7880)

WhatsApp/Signal: 6117 6512 (灣仔琥珀薈)/ 5229 7775 (尖沙咀)/ 5229 7770 (旺角)

(特約)