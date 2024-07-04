輸入勞工｜125宗運輸業輸入外勞申請獲批　849個配額料按比例分配予申請人

▲ 運輸業輸入勞工計劃──公共小巴／客車行業第二輪申請的審批工作已經完成。（資料圖片）

運輸業輸入勞工計劃──公共小巴／客車行業第二輪申請的審批工作已經完成。運輸署今日（4日）向所有申請人發信通知申請結果。計劃的第二輪申請期為3月25日至4月26日，期間接獲共129宗涵蓋公共小巴司機及客車司機的申請，涉及1,473個輸入勞工配額，其後有4宗申請被撤回。

經運輸及物流局、勞工處和運輸署代表組成的跨部門聯絡小組審核後，全部125宗申請均被確認為合資格申請。運輸署署長在考慮跨部門聯絡小組的建議後，決定批准該125宗申請；由於合資格的申請配額數量多於在第二輪可發放的配額總數（即849個剩餘配額），配額按比例分配予合資格的申請人。

當中有7宗申請由於未能符合全職本地員工與輸入勞工比例的要求，其合資格的申請配額數量須作出相應下調。

運輸署發言人指，約8成首輪申請的輸入勞工已抵港，並在取得相關駕駛執照及完成路線培訓後陸續投入駕駛工作。署方期望第二輪的輸入勞工盡快到港接受培訓，以考取相關駕駛執照及投入工作，進一步紓緩公共小巴／客車行業人手嚴重短缺的問題，維持公共交通服務的可靠性。運輸署會繼續就計劃的相關事宜聽取諮詢小組的意見，並密切監察計劃的實施情況。

行政長官會同行政會議2023年6月通過推出計劃，在保障本地勞工就業的前提下，適度容許公共小巴／客車行業申請輸入司機，配額上限為1,700個。計劃的第一輪申請已於去年9月批出共969個配額，當中118個配額因申請人在6個月後仍未使用，並已撥至第二輪作分配。

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