可持續發展｜7-11捐咖啡渣種有機蔬菜　目標一年惠及萬名贈弱勢社群

▲ 7-11捐咖啡渣種有機蔬菜，目標一年萬名弱勢社群受惠。（7-Eleven提供）

7-Eleven 今日（4日）宣佈，啟動全港首個可持續發展的《啡 We Green 咖啡渣再生企劃》，由慈善機構膳心連基金協助，收集旗下品牌 7CAFÉ 的咖啡渣予本地慈善有機農莊，經廚餘機將咖啡渣再生，轉化成有機肥料，種植有機新鮮蔬菜，捐贈給全港10間慈善機構，包括與7-Eleven長期合作的深水埗北河同行，將蔬菜烹調成熱餐，給予有需要的人士。

《啡 We Green》 目標一年將回收約125萬杯 7CAFÉ 即磨咖啡飲品的咖啡渣，交給本地慈善有機農莊轉化成有機肥料，預計可栽種出約4,000公斤有機農作物，惠及10,000名有需要的人士，以及減少因棄置廚餘而造成的19,256公斤溫室氣體排放。

項目所有種出的有機新鮮蔬菜會送到全港10間慈善機構，包括北河同行、膳心坊、離島婦聯、啓愛共融基金、安貧小姊妹會聖若瑟安老院、賽馬會「聚首壹塘」社區客廳及明愛牛頭角社區中心等，部分機構更會將蔬菜即場烹調成熱餐，免費送給包括無家者、獨居長者、低收入家庭、小數族裔和精神康復者等弱勢社群，向有需要的人士提供食物援助。

7-Eleven 香港及澳門常務董事劉家昌表示，7-Eleven 作為全港最具規模的便利店網絡， 超過 1,100 間店舖，當中超過 700 間分店更設自家品牌 7CAFÉ，除了讓顧客享受方便快捷、有質素並價格相宜的香濃即磨咖啡，還連繫普羅市民的日常生活。公司不斷以既創新又可持續的 方式為環保出一分力，今次推出《啡 We Green 咖啡渣再生企劃》，從每一小杯咖啡開始，結連不同慈善團體、有機農莊，以及顧客，多方共同參與和合作，將日常生活被認為沒有價值的「咖啡渣」，轉化再生，成為社區的營養泉源，構成一個綠色循環，回饋社區，保護地球。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】