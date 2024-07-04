消防偷拍｜涉局內偷拍女同事認窺淫等8罪　前消防員判囚22周

▲ 時任消防員承認於局內偷拍女同事，今被判囚22星期。資料圖片

32歲時任男消防員涉於消防局偷拍女消防隊長洗澡後抹身，被捕後再被發現他另涉偷拍局內女文員如廁等。涉案前消防員早前承認7項窺淫及1項非法拍攝或觀察私密部位罪，今（4日）於粉嶺裁判法院被判囚22周。裁判官判刑時指，案情嚴重，被告多次干犯控罪，犯案時間不短，即時監禁是唯一選擇。

被告張國振（32歲），案發時為消防員，早前承認7項窺淫及1項非法拍攝或觀察私密部位罪，事發於2021年9月至2023年9月，在香港某消防局的浴室、廁所及辦公室內，當中涉及女消防隊長X及女文職員工Y。

代表律師求情時指，被告因本案失去工作及數十萬強積金，亦因此與初戀女友分開，上了寶貴一課。代表律師續指，被告未有放棄自己，並嘗試改善自身，亦有報考的士牌照，打算日後駕駛的士謀生。代表律師又指，被告冀法庭能替他索取社會服務令及感化報告，若法庭打算以監禁處理，則希望判處短期監禁。

裁判官判刑時指，本案最大求情因素為被告認罪，又指本案案情嚴重，被告多次干犯控罪，犯案時間不短，利用2名女事主洗澡及如廁時偷拍。裁判官指，事件發生於紀律部隊的工作地方，女事主的警覺性會較公眾地方低，故即時監禁是唯一選擇。

裁判官指，被告犯案時能預料與女友感情破裂及失去工作，故不構成求情因素。裁判官考慮所有因素後，判囚26周，考慮到被告工作表現良好，以及有處理心理問題等，減刑4周，就8罪判被告入獄22周。

案情指，女消防隊長X於2023年9月13日晚上，在消防局浴室洗澡後，發現有人將手機穿過門隙偷拍，X遂穿回衣服並向消防局的上級報告並報警。X翌日認出被告手機，被告其後被捕。警方發現被告另涉偷拍女文員Y，當中包括Y如廁等情況。

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