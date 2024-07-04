日本食人菌｜日本食人菌破1100宗　食人菌連奪5孕婦性命　學者揭爆發「關鍵時間點」

【日本/日本食人菌/食人菌/食肉菌/孕婦/感染/不治/甲型鏈球菌/爆發性Ａ型溶血性鏈球菌/症狀/預防/自保/關鍵時間點/爆發】日本食人菌染病人數仍持續增加，近日疫情感染人數已突破1,100人、創歷年新高，今年3月至9月期間，更有5位孕婦受感染身亡。有日本學者指，食人菌於新冠疫情期間無聲無息，惟疫情後因一原因令感染速度加劇，當中大部分患者感染1種食人菌，其感染途徑近半數與傷口感染相關，呼籲大眾應維持3大衛生習慣，預防疾病蔓延。

最新影片：

綜合日媒及《NHK》報道指出，隨著日本新冠病毒感染警報降級後，日本食人菌疫情卻越演越烈，其中逾千名感染者中，有650名病人感染一種名為「爆發性Ａ型溶血性鏈球菌」的食人菌，並且由今年3月至9月期間已奪去5名孕婦性命。

「食人菌」病例急增 推測與一原因相關

日本婦產科協會死亡病例審查委員會成員、聖瑪麗安娜大學醫學院教授長谷川淳早前對「爆發性Ａ型溶血性鏈球菌」病例進行分析，發現新冠病毒出現前，這種病的死亡個案每年大約1至5人，但2020年至2023年6月實行新冠病毒預防措施時，卻沒有再出現死亡報告，直到新冠病毒防疫措施放寬後，自2023年7月至今年3月便有5名孕婦身亡。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

長谷川教授分析感染途徑，發現逾7成孕婦經由「上呼吸道」感染，推測新冠病毒期間的防疫措施，例如戴口罩、消毒及洗手等，令死亡人數大幅減少，因此在感染控制措施放寬後死亡病例又開始上升。

4大預防「食人菌」感染措施

東京都立小兒綜合醫療中心參考統計數據，強調自去年秋天以來，相關病例有不斷增加的趨勢，惟2020年新冠疫情3年期間卻未有「侵入性鏈球菌」感染求醫患者，因此呼籲大眾應遵循以下4大衛生習慣及預防措施：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

近半數人因傷口感染染病

日本國家傳染病研究所提供的數據指出，當地截至6月23日的報告顯示，今年年初累計食人菌病例數達到 1,101 例，突破過往最多941人紀錄、成為有史以來的最高數字。其中報告中患上「爆發性Ａ型溶血性鏈球菌」病人已達650人，其中感染途徑有44%為傷口感染，33%為感染途徑不明，9%為飛沫傳染。

據悉，除了孕婦外，自去年夏天以來亦有不少兒童感染食人菌而出現發燒、喉嚨發炎等症狀，不過大部分為喉炎引發的「A型溶血性鏈球菌」 屬於輕症，但如果出現「侵入性A型鏈球菌感染症」的症狀，亦需要視乎情況住院治療。「侵入性A型鏈球菌」雖然相較「爆發性Ａ型溶血性鏈球菌」症狀輕微，並不會出現休克等急性症狀，但可能引發重度肺炎、關節炎、骨髓炎等病症。

本港至今錄得99宗病例

根據本港衛生防護中心最新傳染數據指出，本港今年首5個月錄得99宗「入性甲型鏈球菌」感染個案。港大感染及傳染病中心總監何栢良日前於電台節目曾解釋指，「甲型鏈球菌」又稱「化膿性鏈球菌」，具有超過250個品種，且會出現周期性轉變或變異，當中不同品種菌株進入地區後便會開始傳播，令感染個案上升，造成病毒爆發。而新冠疫情前，「甲型鏈球菌」每年個案約為1,500至2,000宗，但於新冠疫情期間因防疫措施影響而顯著下降，惟近期隨著防護措施放寬及社交活動恢復，各種傳染病，包括「甲型鏈球菌」感染案例亦再次上升。

何栢良表示，「甲型鏈球菌」主要透過飛沫或傷口接觸進入體內，多數情況下會引起輕微感染，如皮膚傷口或喉嚨發炎。只有極少數個案可能演變成侵入性感染，誘發肺炎、腦膜炎，病情嚴重時更會引致中毒性休克、壞死性筋膜炎等，當中以長者或患有糖尿病等長期病者風險較高。

遊日期間應做足預院措施

由於近期日本「甲型鏈球菌」感染個案增加，何栢良提醒近期將要前往日本旅遊的市民，前往人群密集的地方應戴口罩以防飛沫傳播，並注意傷口衞生及消毒，尤其是喉嚨不適或有傷口的人士、老年人及長期病患者尤其需要注意。

民眾平日亦應對各種傳染病保持警惕，保持良好衛生習慣，如勤洗手、注意傷口處理等，加強採取有效的防護措施，減少病菌傳播的可能性，假如出現感染症狀出現時及早就醫，以減少感染風險。

食人菌高危人士















食人菌常見症狀

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

同場加映：日本食人菌︱日本爆「食人菌」疫情 小傷口如皮膚爆拆足以中招 專家教2招預防方法

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5