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反黑英雄丨姚子羚登場或成最終Big Boss　《法證》系列蔡潔客串建「TVB劇集宇宙」

娛樂

發布時間： 2 小時前

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《反黑英雄》

TVB劇《反黑英雄》在昨晚（7月3日）播出的第8集，短短一集先後有三大事件爆發，分別為「西九王」無良（黃子恆飾）遭陳祖耀（袁偉豪Ben飾）行刑式處死；身份神秘的林雪兒（姚子羚飾）出場；及高高（黎澤恩飾）在醫院的大型逃獄戲。

此外，同場還加映《法證》系列主角Dr.范（蔡潔飾）出場為無良驗屍，由於《反黑》及《法證VI》均為鍾澍佳作品，兩者的Crossover顯得別具意義，更有網民驚嘆TVB劇集有自己的宇宙：「TVB有自己的IP天團」。

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《法證》系列Dr.范現身《反黑英雄》。

反黑英雄丨兵捉賊追逐戲​​​​​​​刺激

三大場口中，以無良臨死前的「迂迴曲折」舊式大廈兵捉賊追逐戲及其被處決一刻最為精彩。先說為時約3分鐘的追逐戲，原本於唐樓天台進行毒品交易的無良，因意外發現有人埋伏成功閃身避開祖耀從遠處射來的子彈，同一時間反黑組Madam彭穎琪（朱晨麗飾）帶隊殺到。

無良避開祖耀追殺的同時，亦要逃避警方追捕，三方在舊式大廈狹窄的走廊及轉角處多次暴走及正面交鋒。同一時間被黑白兩道兼自己手下阿賢（張振朗飾）狙擊的無良，最終於停車場落在死敵祖耀手上。

《反黑英雄》

反黑英雄​​​​​​​丨偉豪子恆演奸角有型

以極型格槍手打扮現身的祖耀，先狠狠說出：「我畀5秒鐘你，5秒鐘你走到嘅，我唔殺你」，無良聞言垂死掙扎反駁了一句後，祖耀即開槍射向其前脛骨，並再咬牙切齒冷冷謂：「我講咗架啦，5秒鐘。」被射了一槍的無良，雖然露出極痛苦的樣子，但仍死不認輸硬撐站起身，結果遭祖耀再開槍射傷另一邊的前脛骨。

為了面子，無良依然竭力試圖站起身，期間更用力至全身顫抖，演出相當真實自然。性格霸氣的無良，明知死到臨頭仍決定盡最後努力反咬祖耀一句：「係呀，係我搵泰國人搞你，屈你坐監，搞到你老婆打靶。你以為可以報到仇呀？未呀！你仲要殺多個人呀，所有嘢都係大鬼搞出嚟。」無良說時還不忘恥笑祖耀傻仔，笑容狂妄得來極度囂張，結果被氣至雙眼及嘴角抖動的祖耀，最終一槍射爆無良的頭，畫面震撼。

《反黑英雄》

對於無良「下綫」，不少網民大呼不捨，並大讚子恆演奸角入型入格之餘，還相當有型！網民留言：「最快下綫的反派，還以為他是Big Boss」、「演奸角演到入型入格」、「衰得來好有型」、「裡裡外外氣場十足，是目前相當有型的反派」、「顏值同埋演技真係越嚟越讚」；網民又大讚兩大反派阿Ben和子恆均是「魅力值拉滿」。

講到今次飾演大奸角無良，子恆受訪時大嗌好玩：「今次監製想我做到同平時嘅社團大佬好唔同嘅感覺，要係一個有學識嘅斯文人，睇落完全唔似社團大佬咁，所以我演嘅時候係當一個生意人咁去演，最大難度係拿捏個力度，做得兇少少就變得好古惑仔，做得太輕佻又冇嗰種霸氣。」

提到被Ben行刑式處死，子恆坦言刻骨銘心：「最尾嗰刻佢雖然知道自己已經玩完，但係佢氣勢上完全係冇輸，我覺得成場戲個氛圍好型！」

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反黑英雄​​​​​​​丨花3小時化屍體妝

至於講到殮房戲，子恆透露拍攝當日只得10度左右：「全身只係除淨一條打底褲，仲要瞓喺張不銹鋼床上面，其實都幾難頂，但劇組都好好，一Cut機就攞毛巾畀我褸住，拍呢場戲最大難度就係唔可以震，Roll機時亦唔多可以抖氣！」

子恆續指，對化屍體妝最難忘：「化咗足足3個鐘，因為成個身都要上色，再加埋一啲特技化妝，基本上除咗打底褲成個人都有化妝，成個過程有三個人幫我化，拍完之後有五個人幫我落妝，前期同後期其實都用咗好多人手去做好件事。」

《反黑英雄》

反黑英雄​​​​​​​丨姚子羚登場騷美腿

昨晚《反黑英雄》另一焦點，是身份成謎的林雪兒（姚子羚飾）出場。雖然子羚於第8集才登場，但她的出場卻相當有型兼impressive，腳踏紅底高跟鞋的她，鏡頭先是close up她的一雙美腿，再配合其有型地踏上樓梯的步姿，以及微微飄動的秀髮，不但型格十足，更散發著強烈女人味。

子羚甫出場即現身警察局為無良死亡事件落口供，該場戲亦算是子羚的Solo晒演技之作，短短幾句口供子羚已將角色睿智、冷靜及有意隱瞞等一面展露無遺，配以帶點藐視的神情，戲味甚濃。

《反黑英雄》

之後子羚重遇舊情人振朗一幕亦甚有記憶點，就在二人開心話當年一刻，殺手突然殺到，振朗英勇護花以一敵四，原本被吩咐開車逃走的子羚，眼見振朗身陷險境，遂決斷地開倒頭車嚇窒殺手、並霸氣地反吩咐振朗上車一起逃走，場面張力十足。

該幕亦突顯了子羚果斷及有膽色一面，短短兩幕已立體呈現林雪兒的基本性格，足見劇組功力。由於子羚的出場太有戲，不少網民估計她是劇集最終Big Boss，為劇情留下了極大懸念。

《反黑英雄》

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