中環夏誌｜中環5大名勝充氣陣明起免費開放　AI藝術家作品首實體呈現

▲ 「SummerFest 中環夏誌」明起（5日）至下月11日於中環海濱舉行。（彭大偉攝）

今年「SummerFest 中環夏誌」明（5日）至下月11日於中環海濱舉行，展出亞美尼亞藝術家以生成式人工智能（AI）設計的五大巨型充氣世界奇觀，其中「比薩斜塔」逾13米，為五個裝置中最高；裝置為全白色設計，象徵高貴及優雅。同場推出響應巴黎奧運的「中環夏日運動祭」，舉行跑步及多項新興球類運動。活動免費入場，主辦方預料可吸引逾10萬人入場。

五大巨型「充氣奇蹟」，包括「英國巨石陣」、「智利復活島摩艾石像」、「埃及吉薩金字塔」、「意大利比薩斜塔」及「法國凱旋門」，由亞美尼亞藝術家Joann以AI設計。策展人區瑞蓮指，今年是第八屆舉行活動，適逢巴黎奧運，主辦單位以「世界」為主題，展出七大奇蹟中的其中五個，希望市民留在香港都可以觀賞到世界奇觀。

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她指，數月前開始策劃展覽，首次將Joann的AI作品製作成實物，充氣裝置為全白色設計，象徵高貴及優雅，晚上會亮燈，展現不同光影色彩。其中「英國巨石陣」為充氣彈床，供市民試玩，最多容納20人。區瑞蓮稱，裝置根據Joann的作品製作，只微調了部分細節，希望展現其美學的選擇。

區瑞蓮表示，作品屬非密閉式充氣裝置，不存在會因天氣不穩而有爆破的風險，即使有損毁，底下的充氣裝置會持續運作以避免倒塌。他又指，活動以安全為優先考慮，如天文台發出三號強風信號、紅色或以上暴雨警告，場地將會關閉。

展覽未正式開放，其白色外觀已引起網民熱議。網上流傳惡搞圖片，在巨石陣上加上「香港夜繽紛」等字句，又批評巨石陣似墳場。被問到未來策劃同類展覽時會否避免某些場景或顔色，區瑞蓮回應指，主辦單位一直都有留意，亦知道香港的文化和習慣，稱「香港而家好多顔色都唔講得，都唔知用咩顔色好」，現時使用的白色最純潔，亦是Joann原有的創作，稱展覽尊重創作者，是香港可貴的地方。

同場的「中環夏日運動祭」設多種新興運動體驗班及模擬比賽，包括源自瑞士、有「君子球」之稱的巧固球、混合網球、羽毛球、乒乓球的匹克球及融入飛盤技巧的躲避盤等，為大小朋友提供熱門運動以外的新鮮活動。大會逢周五、六舉行5公里歡樂跑，周日則有多長2公里親子跑，市民可於網上報名。

「SummerFest@Central中環夏誌」充氣奇蹟

日期：7月5日至8月11日

時間：周一至周五：下午3時至晚上9時；周六、日及公衆假期：下午1時至晚上9時

地點：中環海濱活動空間（龍和道9號）入口近添馬公園

中環夏誌網頁：www.summerfest.hk

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