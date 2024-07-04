星二代丨翁虹16歲愛女拍片騷廚藝　內外兼備挑戰沈月「最美星二代」位置

▲ 翁虹愛女原來喜愛下廚！

1989年亞姐冠軍翁虹淡出娛圈多年，這位美魔女跟丈夫育有寶貝女劉蒔（Crystal），轉眼間劉蒔已經16歲。

劉蒔盡得靚媽真傳，眼大鼻高的她輪廓分明，更擁有一張瓜子臉，網友更指劉蒔激似鍾欣潼，星味十足的她可以直接出道。

【星二代】翁虹貼愛女沙龍照賀16歲生日 劉蒔揮低沈月成「最美星二代」

翁虹女兒內外兼備

擁有美貌之餘，原來年紀輕輕的劉蒔都「入得廚房」，近日她不時於小紅書分享教煮食的影片，試範整吐司、蝦子蓋飯以及鮮蝦涼麵。

只見劉蒔並非純粹「呃Like」，由洗切食材、煲飯以及剝蝦殼等，她都親自落手做，更於片中曬刀功，另外，劉蒔曾為家人準備年夜飯，煮了四道家常菜，當中包括炆雞腳。

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劉蒔高顏值撼贏沈月

網民留言大讚：「不是光有美貌，內涵也有」、「氣質真好」、「誰懂根本沒在看做飯 光看臉去了」、「女兒年紀經經能下廚，了不起」以及「又美又能煮，太完美了」。

劉蒔於台北出世，是翁虹跟第二任丈夫劉冠廷所生，跟不少青春少艾一樣，劉蒔活躍於社交平台，不時分享靚相和影片，很擅長於擺甫士。

內地網友曾舉行一個「星二代裡顏值最Top你認為是誰」投票活動，結果劉蒔成為網民們心目中的No.1，成功撼贏沈月成為「最美星二代」，家陣發現劉蒔「入得廚房、出得廳堂」，對沈月真係好大威脅噃！

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