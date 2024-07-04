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著數優惠｜嘉士伯推全新全球企劃　玩遊戲贏丹麥雙人來回機票

休閒消費

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嘉士伯發起全球企劃「Do the best things begin withcuriosity Probably」

嘉士伯發起全球企劃「Do the best things begin withcuriosity? Probably」 ，首次遍及 120 個市場，推出全新企劃提醒大家像擁抱好奇心，盡情探索!

香港的宣傳企劃以「好奇，令一切有可能；可能，就係嘉士伯」為主題。於七月及八月率先推出一系列活動。

由代言人許廷鏗的全新宣傳片打響頭炮，緊接著嘉士伯專車和指定食肆的限定活動，再透過「好奇隨時賞你去丹麥」的大抽獎和《鏗 gry 廚房》特輯讓大家親身了解嘉士伯的發源地，線上線下帶領大家探索品牌!

一連串活動包括率先推出「好奇隨時賞你去丹麥」大抽獎，活動將分爲兩期進行，由即日起至 8 月 4 日，凡於指定零售商戶、食肆或酒吧#購買嘉士伯品牌啤酒每滿港幣 30元，即可獲得抽獎機會一次，如此類推。

購買 12罐罐裝 330 毫升嘉士伯啤酒或醇滑嘉士伯啤酒更可獲得額外抽獎機會。條款及細則約束,詳情見官

方 網 站 :https://carlsberg.activity.com.hk/PowerofCuriosity

大獎 : 丹麥雙人來回機票價值約港幣27,500 元（名額 2 個）

二獎：SONY VLOG 相機價值約港幣 5,990元（名額 8 個）

三獎：Klook 電子禮品卡價值港幣500元（名額 90 個）

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