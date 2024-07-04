  • 31°C
香港時間 : 2024704日 (四) 19:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

玩轉深中懶人包丨綠葉王古明華北上開茶餐廳　薛家燕自爆甜爆初戀史

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 剛剛

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

《玩轉深中懶人包》

TVB節目《玩轉深中懶人包》在今晚（7月4日）播出一集玩轉江門，首站去到江門的陳皮村品嚐傳統三寶扎茶以及參觀柑田，之後走訪百年陳皮老字號見識鎮店「陳皮皇」。

「陳皮皇」於1929生產，陳化年份足足有95年，曾以每公斤110萬人民幣拍賣成交，相當珍貴。

陳皮宴當然不能少，一眾主持大歎台山特色湯圓、三寶扎雞湯和陳皮欖角蒸拆骨鰻魚等，家燕姐品嚐完三寶扎雞湯後說：「我以為淨係啱我呢啲老人家，原來都啱你哋啲年青人。」醒目仔阮浩棕即時賣口乖說：「家燕姐你唔係老人家，你係少女嚟。」氹得家燕姐笑逐顏開。

香港小姐丨陳曉華何沛珈關楓馨泳裝上陣　騷超Fit體態身材不輸選港姐時

眾人大歎陳皮宴。

家燕姐重現《食神》經典場面

之後，一行去到三十三墟老街打卡，陳曉華傳授家燕姐「三痛」影相大法，家燕姐大擺腰痛、 頭痛和頸痛動作影靚相，場面搞笑。

另邊廂，何廣沛、阮浩棕、張彥博和林正峰大歎因內地劇《狂飆》Hit爆的豬腳麵 ，四子為吸人氣升呢做主角，瘋狂爭食豬腳麵。

最後一站，一行去到有廿多年歷史的餐廳食好西，家燕姐走入廚房學整台山著名的黃鱔飯，節目還會公開製作秘訣。該店馳名的脆皮叉燒曾於美食節榮獲金獎殊榮，家燕姐品嚐後重現《食神》經典名場面，大嗌：「從來未食過咁好味嘅叉燒！」

家燕姐大擺腰痛、 頭痛和頸痛動作影靚相。

古明華沖招牌奶茶

明晚（7月5日）最後一集， 繼續留在江門由朝食到晚，分別品嚐了豬雜粥、江門五邑菜及特色荷花宴。一行人走訪由江門舊廠房改建的文創區「江會伍柒」，還幫襯由資深藝人古明華開辦的茶餐廳。

古明華親手為家燕姐沖了一杯招牌DIY奶茶，家燕姐冧爆說：「真係甜到入心！」一眾主持還去到開平赤坎古鎮遊覽，他們還齊齊換民初衫坐船遊潭江，期間家燕姐興起大開金口唱歌，還自爆Sweet爆初戀史：「我以前拍拖真係撐過艇仔，佢（初戀男友）唔知點解愈坐就愈埋，咁咪擁抱吓咁囉！」

眾人幫襯古明華的茶餐廳。

相關文章

反黑英雄︱何沛珈小背心短褲仔登場　Roxanne晒長腿展健康性感【多圖】
17:44 2024/06/30
反黑英雄︱何沛珈小背心短褲仔登場　Roxanne晒長腿展健康性感【多圖】
愧疚妻女丨女兒10歲時確診腎小球炎 古明華連踩50個鐘捱出病一度萌輕生念頭
12:36 2023/11/24
愧疚妻女丨女兒10歲時確診腎小球炎 古明華連踩50個鐘捱出病一度萌輕生念頭
【北上藝人】古明華內地開港式茶餐廳分店勁旺　網民點名兩名TVB藝人撈得最風山水起
12:58 2023/09/29
【北上藝人】古明華內地開港式茶餐廳分店勁旺　網民點名兩名TVB藝人撈得最風山水起

你可能感興趣

反黑英雄︱何沛珈小背心短褲仔登場　Roxanne晒長腿展健康性感【多圖】
17:44 2024/06/30
反黑英雄︱何沛珈小背心短褲仔登場　Roxanne晒長腿展健康性感【多圖】
愧疚妻女丨女兒10歲時確診腎小球炎 古明華連踩50個鐘捱出病一度萌輕生念頭
12:36 2023/11/24
愧疚妻女丨女兒10歲時確診腎小球炎 古明華連踩50個鐘捱出病一度萌輕生念頭
【北上藝人】古明華內地開港式茶餐廳分店勁旺　網民點名兩名TVB藝人撈得最風山水起
12:58 2023/09/29
【北上藝人】古明華內地開港式茶餐廳分店勁旺　網民點名兩名TVB藝人撈得最風山水起
何廣沛 陳曉華 阮浩棕 關楓馨 張彥博 何沛珈 林正峰 薛家燕 古明華 綜藝節目

最高瀏覽

將軍澳綁架｜天晉據悉成為藏參地點　綁架案更多內情曝光
將軍澳綁架｜天晉據悉成為藏參地點　綁架案更多內情曝光
急症室最長等候時間（07月04日 時間16:05）
急症室最長等候時間（07月04日 時間16:05）
香蕉致命︱女子「每日1條香蕉」助排便突昏迷緊急洗腎　醫生警告1類人勿貪食香蕉
香蕉致命︱女子「每日1條香蕉」助排便突昏迷緊急洗腎　醫生警告1類人勿貪食香蕉
將軍澳綁架｜3歲男童將軍澳廣場遭綁架　家人被勒索514萬今早獲救
將軍澳綁架｜3歲男童將軍澳廣場遭綁架　家人被勒索514萬今早獲救
食道癌｜公務員長期胃酸倒流 工作忙碌未理會終致食道癌
食道癌｜公務員長期胃酸倒流 工作忙碌未理會終致食道癌