玩轉深中懶人包丨綠葉王古明華北上開茶餐廳　薛家燕自爆甜爆初戀史

▲ 《玩轉深中懶人包》

TVB節目《玩轉深中懶人包》在今晚（7月4日）播出一集玩轉江門，首站去到江門的陳皮村品嚐傳統三寶扎茶以及參觀柑田，之後走訪百年陳皮老字號見識鎮店「陳皮皇」。

「陳皮皇」於1929生產，陳化年份足足有95年，曾以每公斤110萬人民幣拍賣成交，相當珍貴。

陳皮宴當然不能少，一眾主持大歎台山特色湯圓、三寶扎雞湯和陳皮欖角蒸拆骨鰻魚等，家燕姐品嚐完三寶扎雞湯後說：「我以為淨係啱我呢啲老人家，原來都啱你哋啲年青人。」醒目仔阮浩棕即時賣口乖說：「家燕姐你唔係老人家，你係少女嚟。」氹得家燕姐笑逐顏開。

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▲ 眾人大歎陳皮宴。

家燕姐重現《食神》經典場面

之後，一行去到三十三墟老街打卡，陳曉華傳授家燕姐「三痛」影相大法，家燕姐大擺腰痛、 頭痛和頸痛動作影靚相，場面搞笑。

另邊廂，何廣沛、阮浩棕、張彥博和林正峰大歎因內地劇《狂飆》Hit爆的豬腳麵 ，四子為吸人氣升呢做主角，瘋狂爭食豬腳麵。

最後一站，一行去到有廿多年歷史的餐廳食好西，家燕姐走入廚房學整台山著名的黃鱔飯，節目還會公開製作秘訣。該店馳名的脆皮叉燒曾於美食節榮獲金獎殊榮，家燕姐品嚐後重現《食神》經典名場面，大嗌：「從來未食過咁好味嘅叉燒！」

▲ 家燕姐大擺腰痛、 頭痛和頸痛動作影靚相。

古明華沖招牌奶茶

明晚（7月5日）最後一集， 繼續留在江門由朝食到晚，分別品嚐了豬雜粥、江門五邑菜及特色荷花宴。一行人走訪由江門舊廠房改建的文創區「江會伍柒」，還幫襯由資深藝人古明華開辦的茶餐廳。

古明華親手為家燕姐沖了一杯招牌DIY奶茶，家燕姐冧爆說：「真係甜到入心！」一眾主持還去到開平赤坎古鎮遊覽，他們還齊齊換民初衫坐船遊潭江，期間家燕姐興起大開金口唱歌，還自爆Sweet爆初戀史：「我以前拍拖真係撐過艇仔，佢（初戀男友）唔知點解愈坐就愈埋，咁咪擁抱吓咁囉！」

▲ 眾人幫襯古明華的茶餐廳。