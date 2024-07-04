鄭保瑞讚韓版《意外》結局有驚喜　推介觀眾入場找港韓兩版不同之處

▲ 韓國版《意外》。

杜琪峯監製，鄭保瑞執導，古天樂和任賢齊主演，在2009年上映的港產片《意外》被改編為同名韓國版在今天（7月4日）在香港上映。

韓版《意外》不但找來姜棟元飾演古天樂的角色，其餘角色改動亦有驚喜，例如由李美淑演馮淬帆的角色、李玹旭飾演葉璇一角，以及陳俊翔飾演林雪的角色。

鄭保瑞導演表示，當知道自己有作品首次獲韓國改編，感到非常開心及有趣：「當時是2021年知道這個消息，到今年5月去完康城電影節，我同韓國的電影公司食了一餐飯，終於知道就快上映。」

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鄭保瑞指改編有新鮮感

早已搶先欣賞韓版《意外》的鄭保瑞導演指故事改編有驚喜及新鮮感，稱：「例如有角色由阿伯變婆婆，林雪變後生仔，我覺得都好有趣，我自己都無想像過，今次導演（韓版導演李要攝）自己有另一種尋找，對我來講好新鮮。當然我就比較鍾意男主角姜棟元的戲，我覺得他演繹出另一種大腦（港版角色名稱），古天樂古仔是一種大腦，他有自己一種風格，而姜棟元是另一種風格，兩個都有魅力。」

當年港版《意外》為第66屆威尼斯影展參賽作品，劇本峰迴路轉，在改編韓版時鄭保瑞導演卻未曾提出任何意見，任由韓版導演李要攝自由發揮：「我自己都做導演，亦做過好多改編作品，明白最好的改編狀態就是原著不要講任何東西，因為其實你逼別人同你想法一樣，他們拍來做甚麼呢？最好就是在原著基礎上，改編者找到自己的版本。」

▲ 香港版《意外》。

兩版本結局大不同

韓版《意外》就在原本劇本的基礎上，加入更大架構，背後有更龐大的陰謀世界，指：「其實最開始一段的暗殺，變成跌東西砸死人是幾自然幾合理， 另外巴士撞死姜棟元拍檔一幕，我覺得個張力可能比我拍出來的更有力。」

而兩個版本最大不同就是結局部分，鄭保瑞導演都指有驚喜，稱：「知道韓國方面為了劇本背後的陰謀，做了好多好多功夫，而去到結局與港版有完全另一個闡釋，我覺得是幾大的驚喜。」鄭導演希望觀眾入場支持，細心留意港韓兩版《意外》的分別。

▲ 鄭保瑞

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