  • 31°C
香港時間 : 2024705日 (五) 21:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中大才子｜王貽興童年遭家暴校園欺凌冇錢交學費　自揭悲慘身世勉勵同路人：難過始終會過

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

王貽興原生家庭對他傷害甚大，他自揭悲慘身世勉勵同路人：「難過始終會過。」

【原生家庭/單親家庭/中大才子/王貽興/金句】周星馳電影中梁榮忠的「邊個夠我慘？」對白深入民心，但真實故事卻發生在王貽興身上，日前他自揭悲慘身世，父親來港經商時遇上他的母親，原來父親早有正室，5歲前只見過爸爸3次，後來王貽興就跟媽媽和4個舅父、3個阿姨、1個外婆蝸居在300呎的單位。媽媽視他為出氣袋，童年遭家暴，返到學校又遭校園欺凌。到王貽興考入中大中文系，需要2萬元交學費，要問學校老師借錢才能夠上大學，種種的不幸，王貽興坦言自己早已放下，更寄語經歷原生家庭不幸的人要向前看。

最新影片:

TOPick一分鐘
北上親子遊｜高鐵6小時直達湘西　芙蓉古鎮+鳳凰古城citywalk

王貽興在社交平台透露，以前一直很迷戀鋼鐵人，更買到堆滿全屋，直到一名身心靈導師跟他說：「由你童年成長第一道傷痕開始，你已經將自己嘅心封閉咗，就好似鋼鐵人一樣，將柔軟嘅心同肉體，包裹喺堅硬嘅鋼鐵同埋機器入面，所以你先至可以咁神奇地，毫無感覺地，捱過一道又一道冇可能有人捱得過嘅成長傷痕同陰影，以至外界嘅攻擊同傷害，一直捱到現在。」

近年王貽興接觸紫微斗數，變成一名玄學家，以及接觸身心靈，表示：

終於覺醒，將儲咗幾十年嘅玩具，彌補我童年俾我媽咪掉晒嘅所有玩具，我幾十年嚟瘋狂買玩具嘅癖好，以至呢10年8年瘋狂買嘅過百隻Iron Man，一次過塞晒入迷你倉，冇再買，冇再儲，冇再擺到成屋都係，我知道，我已經可以Move On，放下。

早已放下的王貽興於網上寫出過去的經歷，他寫道：「其實我真係冇嬲過我嘅媽咪，或者老竇。我亦都冇因為自己呢啲出身同埋過去而羞恥。」

點擊圖片放大
+5
+4

王貽興回首自己遭遇過的不幸，「人生從來冇任何好事發生過，亦都冇真正快樂過，只係遇到好多妒忌、惡意與傷害。但我已經用咗幾十年，將有苦自己知嘅困難同不幸好好面對、放下，由努力克服，到甘願臣服。」王貽興希望藉此文章鼓勵讀者，

所有屈辱傷痕，請學識打掉門牙和血吞，用成績同行動嚟證明自己，而唔係靠把口，或者用你嘅不幸或過去，去證明你自己，定義你自己。我可以用我過去幾十年嘅經歷清楚話你知：恨只會衍生更多嘅恨，不幸只會招來更多嘅不幸。希望我嘅經歷可以俾到丁點希望同曙光大家，再難過嘅日子，只要你唔甘心，只要你願意響正確嘅方向努力，再難過，始終會過。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

DSE放榜｜谷德昭：DSE成敗不能決定人生　籲家長兩句話絕不能說
12:46 2024/07/04
DSE放榜｜谷德昭：DSE成敗不能決定人生　籲家長兩句話絕不能說
聲夢尖子｜鍾柔美2招讀書竅門從包尾變全班第1　Yumi擬大學讀商科：我唔係學霸
16:49 2024/07/02
聲夢尖子｜鍾柔美2招讀書竅門從包尾變全班第1　Yumi擬大學讀商科：我唔係學霸
星二代｜北角免費名幼突然停辦　陳山聰兒子K1結業禮變惜別會
今日 10:59
星二代｜北角免費名幼突然停辦　陳山聰兒子K1結業禮變惜別會

你可能感興趣

DSE放榜｜谷德昭：DSE成敗不能決定人生　籲家長兩句話絕不能說
12:46 2024/07/04
DSE放榜｜谷德昭：DSE成敗不能決定人生　籲家長兩句話絕不能說
聲夢尖子｜鍾柔美2招讀書竅門從包尾變全班第1　Yumi擬大學讀商科：我唔係學霸
16:49 2024/07/02
聲夢尖子｜鍾柔美2招讀書竅門從包尾變全班第1　Yumi擬大學讀商科：我唔係學霸
星二代｜北角免費名幼突然停辦　陳山聰兒子K1結業禮變惜別會
今日 10:59
星二代｜北角免費名幼突然停辦　陳山聰兒子K1結業禮變惜別會
子女心聲 正能量 網絡熱話 中文科 校園欺凌

最高瀏覽

急症室最長等候時間（07月05日 時間16:05）
急症室最長等候時間（07月05日 時間16:05）
升呢人母丨陳彥行疑被20年好友爆圈外老公身份　行姐：人生又上了一堂課
升呢人母丨陳彥行疑被20年好友爆圈外老公身份　行姐：人生又上了一堂課
食用安全｜內地奸商疑用「福壽螺」冒充田螺　一隻福壽螺含6000條寄生蟲可致癱瘓死亡
食用安全｜內地奸商疑用「福壽螺」冒充田螺　一隻福壽螺含6000條寄生蟲可致癱瘓死亡
IQ排名｜2024全球智商榜出爐香港排名第8　台灣入3甲最聰明國家是？
IQ排名｜2024全球智商榜出爐香港排名第8　台灣入3甲最聰明國家是？