中大才子｜王貽興童年遭家暴校園欺凌冇錢交學費　自揭悲慘身世勉勵同路人：難過始終會過

▲ 王貽興原生家庭對他傷害甚大，他自揭悲慘身世勉勵同路人：「難過始終會過。」

【原生家庭/單親家庭/中大才子/王貽興/金句】周星馳電影中梁榮忠的「邊個夠我慘？」對白深入民心，但真實故事卻發生在王貽興身上，日前他自揭悲慘身世，父親來港經商時遇上他的母親，原來父親早有正室，5歲前只見過爸爸3次，後來王貽興就跟媽媽和4個舅父、3個阿姨、1個外婆蝸居在300呎的單位。媽媽視他為出氣袋，童年遭家暴，返到學校又遭校園欺凌。到王貽興考入中大中文系，需要2萬元交學費，要問學校老師借錢才能夠上大學，種種的不幸，王貽興坦言自己早已放下，更寄語經歷原生家庭不幸的人要向前看。

最新影片:

王貽興在社交平台透露，以前一直很迷戀鋼鐵人，更買到堆滿全屋，直到一名身心靈導師跟他說：「由你童年成長第一道傷痕開始，你已經將自己嘅心封閉咗，就好似鋼鐵人一樣，將柔軟嘅心同肉體，包裹喺堅硬嘅鋼鐵同埋機器入面，所以你先至可以咁神奇地，毫無感覺地，捱過一道又一道冇可能有人捱得過嘅成長傷痕同陰影，以至外界嘅攻擊同傷害，一直捱到現在。」

近年王貽興接觸紫微斗數，變成一名玄學家，以及接觸身心靈，表示：

終於覺醒，將儲咗幾十年嘅玩具，彌補我童年俾我媽咪掉晒嘅所有玩具，我幾十年嚟瘋狂買玩具嘅癖好，以至呢10年8年瘋狂買嘅過百隻Iron Man，一次過塞晒入迷你倉，冇再買，冇再儲，冇再擺到成屋都係，我知道，我已經可以Move On，放下。

早已放下的王貽興於網上寫出過去的經歷，他寫道：「其實我真係冇嬲過我嘅媽咪，或者老竇。我亦都冇因為自己呢啲出身同埋過去而羞恥。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

王貽興回首自己遭遇過的不幸，「人生從來冇任何好事發生過，亦都冇真正快樂過，只係遇到好多妒忌、惡意與傷害。但我已經用咗幾十年，將有苦自己知嘅困難同不幸好好面對、放下，由努力克服，到甘願臣服。」王貽興希望藉此文章鼓勵讀者，

所有屈辱傷痕，請學識打掉門牙和血吞，用成績同行動嚟證明自己，而唔係靠把口，或者用你嘅不幸或過去，去證明你自己，定義你自己。我可以用我過去幾十年嘅經歷清楚話你知：恨只會衍生更多嘅恨，不幸只會招來更多嘅不幸。希望我嘅經歷可以俾到丁點希望同曙光大家，再難過嘅日子，只要你唔甘心，只要你願意響正確嘅方向努力，再難過，始終會過。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】