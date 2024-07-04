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新手爸媽︱女兒結婚7年睇遍天下名醫做齊檢查 中佬恨做公公不果：蛋都屙唔到一隻

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發布時間： 40 分鐘前

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《寶寶大過天》劇照

「我都叫我個仔『有仔趁嫩生』㗎！」損友甲在損友吹水群組中，率先響應我們的局長呼籲大家：有仔趁嫩生！「但係佢兩公婆話依家係搏殺期，根本無計劃、亦都無心情去生BB。」損友甲一直恨做爺爺，只可惜，事與願違，才剛剛飲過新抱茶，兒子就因為工作關係，連蜜月都被迫取消，隻身離港工作。

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「慘得過我個女二十五歲嫁，依家七年之癢都嚟緊，就係蛋都屙唔到一隻出嚟！睇遍天下名醫，兩公婆身體檢查大大話話都十幾廿次，無就無！所以，我想提一提局長：唔係想生就即刻有得生嘅！」損友乙想做阿公的夢，似乎相當遙遠。「我結婚十年都唔敢生細路，係因為怕責任太大，當時仲後生，自己都未搞得掂自己，點敢生？點養？點教？」好事之徒想當年：「結婚十年後，兩公婆商量，再唔生就無得生，加上經濟環境好咗，於是努力做人，終於喺高齡產婦嗰條死綫之前，生咗兩件。」

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一眾損友對「有仔趁嫩生」這個話題，反應相當踴躍，我們這班老鬼，基本上都是在社會打拼了一段時間，才夠膽計劃生兒育女。因為早在18年前，風帆天后已經明明白白告訴我們：養大一個小孩要400萬元，18年後，計計通脹，四百萬三級跳，六、七百萬少不免，在「搵錢趁後生」和「有仔趁嫩生」之間，必要分先後，很難共融；而大多數年輕人想當然會選擇前者，想增加香港的出生率，除了有仔趁嫩生這一招，高官們可能要再多花腦筋，想想還有甚麼招數？

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撰文 : 鄭丹瑞

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