旅遊發展｜當局擬維港兩岸年中設餐飲設施試點　區議員倡提供足夠配套

▲ 當局擬維港兩岸年中設餐飲設施試點，區議員倡提供足夠配套。（彭大偉攝）

為加強推動旅遊發展，今年《財政預算案》建議善用維港，以試點方式引入餐飲設施，吸引更多旅客消費。中西區區議會開會討論在區內海濱重新引入美食車的可行性，發展局表示，今年年中會在維港兩岸以試點形式增設餐飲設施；有議員認為，當局如重推美食車計劃需要提供足夠的配套。

發展局助理秘書長蘇啟豪表示，中西區卑路乍灣海濱長廊及其他兩個港九的海濱場地都曾舉辦夜繽紛的措施，當中都有餐飲攤檔，當局會基於上述例子，並汲取當時的經驗，研究日後如何在不同海濱引入多樣性的餐飲元素。

為使海濱更具吸引力，該區區議會建議當局重新引入「美食車」至區內海濱長廊，令海濱配套更加完善，吸引更多人流。區議員施永泰關注美食車相關的配套不足，認為當局如重推計劃，附近需要提供桌椅，「假設我在美食車買了個炒飯，可能我要站著吃。」

而劉天正擔心舉辦活動期間，嚴謹的餐飲限制會影響計劃的成效，「譬如我在看多啦A夢無人機時，我想吃牛扒，拿玻璃杯喝紅酒，是完全做不到的。若這麼多限制，推出美食車未必有意思。」

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