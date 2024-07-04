  • 31°C
香港時間 : 2024704日 (四) 19:21
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

旅遊發展｜當局擬維港兩岸年中設餐飲設施試點　區議員倡提供足夠配套

社會

發布時間： 45 分鐘前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

當局擬維港兩岸年中設餐飲設施試點，區議員倡提供足夠配套。（彭大偉攝）

為加強推動旅遊發展，今年《財政預算案》建議善用維港，以試點方式引入餐飲設施，吸引更多旅客消費。中西區區議會開會討論在區內海濱重新引入美食車的可行性，發展局表示，今年年中會在維港兩岸以試點形式增設餐飲設施；有議員認為，當局如重推美食車計劃需要提供足夠的配套。

發展局助理秘書長蘇啟豪表示，中西區卑路乍灣海濱長廊及其他兩個港九的海濱場地都曾舉辦夜繽紛的措施，當中都有餐飲攤檔，當局會基於上述例子，並汲取當時的經驗，研究日後如何在不同海濱引入多樣性的餐飲元素。

為使海濱更具吸引力，該區區議會建議當局重新引入「美食車」至區內海濱長廊，令海濱配套更加完善，吸引更多人流。區議員施永泰關注美食車相關的配套不足，認為當局如重推計劃，附近需要提供桌椅，「假設我在美食車買了個炒飯，可能我要站著吃。」

而劉天正擔心舉辦活動期間，嚴謹的餐飲限制會影響計劃的成效，「譬如我在看多啦A夢無人機時，我想吃牛扒，拿玻璃杯喝紅酒，是完全做不到的。若這麼多限制，推出美食車未必有意思。」

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

香港夜繽紛 多啦A夢 無人機 美食 區議會 餐飲 財政預算案

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

將軍澳綁架｜天晉據悉成為藏參地點　綁架案更多內情曝光
將軍澳綁架｜天晉據悉成為藏參地點　綁架案更多內情曝光
急症室最長等候時間（07月04日 時間16:05）
急症室最長等候時間（07月04日 時間16:05）
香蕉致命︱女子「每日1條香蕉」助排便突昏迷緊急洗腎　醫生警告1類人勿貪食香蕉
香蕉致命︱女子「每日1條香蕉」助排便突昏迷緊急洗腎　醫生警告1類人勿貪食香蕉
將軍澳綁架｜3歲男童將軍澳廣場遭綁架　家人被勒索514萬今早獲救
將軍澳綁架｜3歲男童將軍澳廣場遭綁架　家人被勒索514萬今早獲救
食道癌｜公務員長期胃酸倒流 工作忙碌未理會終致食道癌
食道癌｜公務員長期胃酸倒流 工作忙碌未理會終致食道癌