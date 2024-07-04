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腐乳｜廖孖記瓶裝腐乳菌落超標　食安中心呼籲停用

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 40 分鐘前

最後更新： 37 分鐘前

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食物安全中心今日(4日)表示，廖孖記衛生腐乳王瓶裝腐乳樣本被檢出含過量蠟樣芽孢桿菌。市民應停止食用受影響批次產品。業界如持有受影響批次產品，亦應立即停止使用或出售。

食安中心西營盤一個零售點抽取上述樣本進行檢測。結果顯示，該樣本每克含十三萬個蠟樣芽孢桿菌。根據《食品微生物含量指引》，即食食品每克含超過十萬個蠟樣芽孢桿菌即屬不滿意。

發言人表示，中心已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架。有關生產商已按中心指示對受影響批次產品進行回收，市民可於辦公時間致電其熱線2730 2968，查詢有關產品回收事宜。中心亦已派員巡查有關食物製造廠，向其負責人和員工作出食物安全和衞生教育，並要求該食物製造廠檢視和改善生產流程，以及進行徹底清潔和消毒。另外，就該樣本沒有根據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》（第132W章）的規定標示最佳食用日期，如有足夠證據，中心會向有關人士提出檢控。

發言人指，蠟樣芽孢桿菌普遍存在於環境中。如製作或貯存食品的過程欠缺衞生，可引致該菌繁殖。進食含過量蠟樣芽孢桿菌或其耐熱毒素的食物，可能引致腸胃不適，例如嘔吐及腹瀉。中心會就事件通知業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。

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