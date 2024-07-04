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STEM教育︱天水圍中華基督教會方潤華中學 推動STEM教育奪機械人國際賽獎項

升學教育

撰文： 莫菲

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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天水圍中華基督教會方潤華中學，推動STEM教育奪機械人國際賽獎項。

教育局近年大力推動STEAM教育發展，當中不少學校都在相關領域做出好成績，像天水圍中華基督教會方潤華中學就在剛過去的5月衝出香港，在美國勞倫斯理工大學舉辦的「2024 Robofest機械人大賽——美國國際賽」中奪得兩項大獎，幾位同學更在過程中學會永不放棄的人生哲理。

是次比賽要過五關、斬六將，負責帶隊的楊燕琪及李梓鍵老師表示，他們與3位中五學生王冠堯、歐陽子昌及黄嘉穎，是由香港的一個比賽開始。本地比賽由香港機械人學院主辦，學校今年2月贏得了季軍，因此拿到晉身美國比賽的入場券。

李老師解說，比賽共有8至9個項目，包括編程、解難及創意等等，今年的主題是「可持續發展」，學生就着相關主題，設計了一個具環保概念的壓縮回收桶。「當時政府正打算推行垃圾徵費計劃，同學覺得此舉反而會增加膠袋的使用量，再加上他們的父母平日使用垃圾袋時，都會將垃圾壓實，希望膠袋可以放進更多垃圾，於是同學就構思設計了一個具壓縮功能的垃圾桶。」楊老師補充道。

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創新改良奪獎

李老師表示，製作過程中編程不難，但卻要解決一些力學問題。「我們嘗試了不同的壓縮系統，但不是所有都能放進垃圾桶內，最後換了好幾款，才有一款合適。」他們不斷開會和改良，最後的產品原型在比賽中獲得季軍，可以到美國作賽。可是，只拿得了季軍，同學們心情有點忐忑。因為冠軍隊伍都會到美國參賽，再加上其他來自世界各地的參加者，比賽激烈，未必有勝算。

幸好，兩位老師是同學們的強大後盾，他們就着同學的擔憂去找解決方案。「學生當時覺得沒有可能，很沒自信，所以我們必須改良及增強系統，提升產品的質量。」

王冠堯說，本身的原型只可以幫助社會回收系統，但未必能切合到個人需要，於是他們就從這方面着手，增設了一部Hunger House食物機，讓公眾在回收垃圾的同時，還可以儲分，連繫相關機構換取罐頭等食物，助己亦助環保發展。

同學們在美國勞倫斯理工大學舉辦的「2024 Robofest機械人大賽美國國際賽」中奪得兩項大獎，大家都興奮不已。

比賽日突發事件

此外，就讀中文中學的他們，還很擔心語言表達的問題。因此，3位同學除每天努力記誦資料內容外，還得準備評審的即場問答環節。「就像考試Tip題目一樣，我們先預計評審的問題，並且想好答案。」王冠堯說。除此之外，更得到了老師的鼓勵。「到了美國後有3天的準備時間，我們在其中一晚舉辦了預先祝捷會，大家拿了飲品來碰杯，希望學生能明白到，機會是留給有準備的人，既然我們努力了好幾個月，作了那麼多準備，又得到學校的支持，就要更加努力，把握機會，不要放棄。」楊老師說。

雖然萬事具備，但計劃總是趕不上變化，就在比賽當日，他們準備用來向評審講解設計的手提電腦竟然無電，而充電器卻留了在酒店，他們要馬上在會場借電，幸好最後有驚無險，成功解困之餘，還成功奪得「Exhibition機械人創意賽——高中組季軍」以及「Exhibition機械人創意賽——People's Choice Award」兩個大獎。

團隊奪得「Exhibition 機械人創意賽——高中組季軍」及「Exhibition 機械人創意賽——People's Choice Award」兩個大獎。

學生均有所得着

取得兩項國際大獎固然值得鼓舞，而3位同學在過程中的成長卻更加可貴！王冠堯：「我本身很怕說英語，但此行之後卻覺得根本不用害怕，因為沒有人會笑我，以後當面對困難，都應該想辦法去解決。在得獎的一刻，我覺得很不真實，第一個想法是『我成功了，原來我們都做得到！』」

黄嘉穎：「我有信心會勝出比賽，真正得獎後都很開心。經過今次比賽，我覺得自己日後要更加外向和勇敢。」歐陽子昌則表示：「語言是我本來最擔心的問題，尤其要面對外國人說英語，壓力更大，今次比賽讓我克服了心理障礙，原來當去到外地，環境轉換了，心情也會放開，可以豁出去大膽分享。」

兩位老師同意幾位學生都有所成長，未來將會繼續參加國際性比賽。「希望多觀摩來自世界各地的作品，能擴闊學生的視野。此外，在創作產品時可增強學生的解難能力，提升他們的成功感；最後就是在向評審表達意念的過程中，增加了他們的堅毅和勇氣。」

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