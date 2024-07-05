Healthy Life︱睡眠不足+工作繁忙致身心疲勞　2個伸展動作放鬆肌肉為自己充電

【睡眠不足／工作繁忙／身心疲勞／伸展運動／放鬆肌肉】有時候睡眠不足，加上工作繁忙忙碌時，身心容易感到無比疲勞，令到自己無法集中精神工作或進行社交。本報近日邀請到修畢佛學研究碩士的靜觀導師嘉嘉教大家如何透過2個適合在辦公室做的簡單伸展動作，放鬆肌肉、調和身心靈，幫自己充電。

2個伸展動作放鬆肌肉

髖關節伸展

首先坐在椅子上，雙腳腳掌平放在地上。

然後抬起右腳並放在左腳大腿上。

吸氣時腰背挺直。

呼氣時，上半身向前傾。

緩慢地讓心口接近右邊小腿。

維持15至30秒，換邊重複動作。

呼氣向前傾時，會感覺到臀部肌肉有伸展感。

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牛面式

首先坐在椅子上，挺直上半身。

舉起右手，彎曲手臂放在背後。

左手由下而上扣著右手。

眼望前方，維持姿勢30秒。

完成後，換邊重複動作。

如果雙手沒法在背後互扣，可以利用毛巾進行輔助；此動作有助提高肩膊柔軟度，放鬆肩膊周圍僵硬的肌肉，並促進血液循環。

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攝影：陳健珊

鳴謝：佛學研究碩士靜觀導師嘉嘉

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