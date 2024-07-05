胃鏡收費2024丨11間私人胃鏡價錢大比併　最平$4800

【胃鏡／私家醫院／日間內視鏡診所／胃癌／胃炎／胃酸倒流／消化不良】不少港人都有胃痛胃病等煩惱困擾，而據2021年資料，胃癌更是香港常見的癌症，新症共有1306宗，佔本港癌症新症總數的3.4%，可見胃部健康實在不容忽視。近年不少人均會進行胃鏡檢查，下文將會介紹胃鏡、以及多間私家醫院與日間診所胃鏡價錢收費。

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照胃鏡介紹

外科專科醫生吳家健受訪時指，胃鏡是常用內視鏡的一種，是長而幼小的儀器，柔軟而有韌性，可以在體內轉彎前進，執行檢查，「胃鏡的最前端有一個鏡頭，幫助醫生直接用肉眼觀察胃、食道、十二指腸等等裡面發生的問題。而胃鏡雖已很幼小，但仍是中空的，可以讓醫生放一些更幼小的儀器進去，由胃鏡前端伸出，進行其他醫療步驟，例如抽取組織作活檢測試、摘除異物或瘜肉等，甚至一些早期的癌症也可以用胃鏡進行切除。」

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胃鏡檢查過程

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8香港私人醫院 VS 3日間診所胃鏡價錢大比拼

香港現時不少私人醫院及日間內窺鏡診所均提供胃鏡檢查服務，惟經小編親身致電查詢，發現以日間檢查劃分，前者與後者收費差異十分巨大，大多私人醫院網頁所顯示的收費，其實並不包括醫生診症費、床位費及其他雜費，連同隱藏收費動輒近萬多元至數萬元不等，如果要留院的話收費更為驚人，市民檢查前最好親自致電各大私人醫院了解價錢。相對而言，3間日間診所則主要以套餐形式收費，價錢由5800元至7800元不等，一般已包括專科醫生面診費、醫生手術費及內視鏡檢查室費用、靜脈注射 (鎮靜劑) 費用及幽門螺旋桿菌測試。

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